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Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:15
2023-02-15T13:15
2023-02-15T13:15
в мире
шотландия
никола стерджен
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. "Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, заявил высокопоставленный источник в шотландском правительстве", - говорится в сообщении телеканала. Стерджен занимает пост первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности.
https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, никола стерджен
В мире, Шотландия, Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ
Канал Sky News сообщил, что первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку