https://ria.ru/20230215/shotlandiya-1852143315.html

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:15

2023-02-15T13:15

2023-02-15T13:15

в мире

шотландия

никола стерджен

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. "Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, заявил высокопоставленный источник в шотландском правительстве", - говорится в сообщении телеканала. Стерджен занимает пост первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности.

https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html

шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шотландия, никола стерджен