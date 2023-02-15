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Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:15
2023-02-15T13:15
в мире
шотландия
никола стерджен
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник. "Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, заявил высокопоставленный источник в шотландском правительстве", - говорится в сообщении телеканала. Стерджен занимает пост первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности.
https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html
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в мире, шотландия, никола стерджен
В мире, Шотландия, Никола Стерджен
13:15 15.02.2023
 
Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, сообщили СМИ

Канал Sky News сообщил, что первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку

© AP Photo / PA/ Jane BarlowПервый министр Шотландии Никола Стерджен
Первый министр Шотландии Никола Стерджен - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / PA/ Jane Barlow
Первый министр Шотландии Никола Стерджен . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку с занимаемого поста, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на правительственный источник.
"Первый министр Шотландии Никола Стерджен уйдет в отставку, заявил высокопоставленный источник в шотландском правительстве", - говорится в сообщении телеканала.
Стерджен занимает пост первого министра Шотландии с 2014 года, она стала первой женщиной на этой должности.
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