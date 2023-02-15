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В Щелкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов - РИА Новости, 15.02.2023
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В Щелкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов
В Щелкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов - РИА Новости, 15.02.2023
В Щелкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов
В Щёлкове открыли памятник "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:56
2023-02-15T13:56
щелково
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Щёлкове открыли памятник "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.На мемориале "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах" увековечены имена 28 щёлковцев.В 2022 году к главе округа Андрею Булгакову обратились представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с просьбой вернуть мемориал "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах" на его историческое место и оказать содействие в приобретении нового памятника."Мы всегда с особым трепетом относились к нашей истории. Хранили память о героизме соотечественников, равного которому никогда не было и не будет в мире. С прошлого года это единство, этот дух патриотизма стал настолько крепким, как никогда раньше. Опять наши ребята спасают своих - от притеснений, агрессии, геноцида", - сказал глава округа, слова которого приводит пресс-служба.Жители округа очень трепетно относятся к прежнему памятнику участникам локальных конфликтов "Скорбящая мать". Булгаков поручил отреставрировать его и установить рядом с новым мемориалом.
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щелково
Щелково
13:56 15.02.2023
 

В Щелкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов

© Фото : Администрации городского округа ЩёлковоВ Щёлкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов
В Щёлкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Администрации городского округа Щёлково
В Щёлкове открыли памятник погибшим участникам локальных конфликтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Щёлкове открыли памятник "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На мемориале "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах" увековечены имена 28 щёлковцев.
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В 2022 году к главе округа Андрею Булгакову обратились представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" с просьбой вернуть мемориал "Погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах" на его историческое место и оказать содействие в приобретении нового памятника.
"Мы всегда с особым трепетом относились к нашей истории. Хранили память о героизме соотечественников, равного которому никогда не было и не будет в мире. С прошлого года это единство, этот дух патриотизма стал настолько крепким, как никогда раньше. Опять наши ребята спасают своих - от притеснений, агрессии, геноцида", - сказал глава округа, слова которого приводит пресс-служба.
Жители округа очень трепетно относятся к прежнему памятнику участникам локальных конфликтов "Скорбящая мать". Булгаков поручил отреставрировать его и установить рядом с новым мемориалом.
 
Щелково
 
 
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