https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html
В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации
В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации - РИА Новости, 15.02.2023
В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации
Служба безопасности Украины организовала фильтрационный пункт в населенном пункте Шевченково Купянского района Харьковской области для пополнения... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:52
2023-02-15T10:52
2023-02-15T11:12
харьковская область
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины организовала фильтрационный пункт в населенном пункте Шевченково Купянского района Харьковской области для пополнения мобилизационного резерва, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев."Нам точно известно о том, что в населенном пункте Шевченково Купянского района СБУ организовала фильтрационный пункт, через который все, главным образом, мужское население проходит фильтрации… Они препятствуют выезду населения, чтобы пополнить свои ряды мобилизационными силами", - сообщил Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, служба безопасности украины, украина
Харьковская область, Служба безопасности Украины, Украина
10:52 15.02.2023 (обновлено: 11:12 15.02.2023)
В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации
Ганчев: СБУ открыло фильтрационный пункт в Харьковской области для пополнения резервов