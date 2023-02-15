https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html

В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации

В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации - РИА Новости, 15.02.2023

В Харьковской области рассказали об организованном СБУ пункте фильтрации

Служба безопасности Украины организовала фильтрационный пункт в населенном пункте Шевченково Купянского района Харьковской области для пополнения... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:52

2023-02-15T10:52

2023-02-15T11:12

харьковская область

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины организовала фильтрационный пункт в населенном пункте Шевченково Купянского района Харьковской области для пополнения мобилизационного резерва, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев."Нам точно известно о том, что в населенном пункте Шевченково Купянского района СБУ организовала фильтрационный пункт, через который все, главным образом, мужское население проходит фильтрации… Они препятствуют выезду населения, чтобы пополнить свои ряды мобилизационными силами", - сообщил Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html

харьковская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

харьковская область, служба безопасности украины, украина