https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852182130.html

Министр финансов Швеции сделала неожиданное признание о санкциях

Министр финансов Швеции сделала неожиданное признание о санкциях - РИА Новости, 15.02.2023

Министр финансов Швеции сделала неожиданное признание о санкциях

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рассказала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику, сообщает... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:56

2023-02-15T14:56

2023-02-15T15:51

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон рассказала, что Евросоюз "точно не знает", какое влияние оказывают его санкции на российскую экономику, сообщает Ruptly.Последний прогноз МВФ, сделанный две недели назад, показал довольно скромное падение российского ВВП в прошлом году и небольшой рост в нынешнем, резюмировала она.С конца февраля прошлого года ЕС утвердил несколько пакетов санкций против России, которые включают финансовые и торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что США и их союзникам по НАТО не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали слова о том, что ограничения неэффективны.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США. А санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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