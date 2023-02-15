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Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа - РИА Новости, 15.02.2023
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Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа
Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа - РИА Новости, 15.02.2023
Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа
Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:23
2023-02-15T10:23
украина
киев
россия
владимир зеленский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа. Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией, в том числе в отношении топ-менеджмента "Росатома". Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.
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украина, киев, россия, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России
10:23 15.02.2023
 
Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа

Карчаа: санкции Украины не повлияют на сотрудников "Росатома", это демонстрация бессилия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией, в том числе в отношении топ-менеджмента "Росатома".
"Это тоже демонстрация бессилия. Ну ввели они эти санкции, и что? Санкции имеют смысл только тогда, когда они хоть как-то влияют на процессы, либо на людей. Они рассуждают по старому восточному принципу - если врага нельзя победить, врагу нужно испортить настроение - и им кажется, что они нам портят этим настроение", - заявил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
04:05
ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РосэнергоатомСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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