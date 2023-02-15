https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852089523.html

Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа

Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа - РИА Новости, 15.02.2023

Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа

Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:23

2023-02-15T10:23

2023-02-15T10:23

украина

киев

россия

владимир зеленский

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа. Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией, в том числе в отношении топ-менеджмента "Росатома". Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.

https://ria.ru/20230215/fnb-1852059260.html

украина

киев

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украина, киев, россия, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии