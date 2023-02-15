Киев демонстрирует бессилие, вводя санкции против "Росатома", заявил Карчаа
Карчаа: санкции Украины не повлияют на сотрудников "Росатома", это демонстрация бессилия
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против сотрудников "Росатома", никак на них не влияют, Киев демонстрирует бессилие, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
Владимир Зеленский 12 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией, в том числе в отношении топ-менеджмента "Росатома".
"Это тоже демонстрация бессилия. Ну ввели они эти санкции, и что? Санкции имеют смысл только тогда, когда они хоть как-то влияют на процессы, либо на людей. Они рассуждают по старому восточному принципу - если врага нельзя победить, врагу нужно испортить настроение - и им кажется, что они нам портят этим настроение", - заявил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.