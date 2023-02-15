https://ria.ru/20230215/samozanyatost-1852227144.html
Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом
Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом
партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:22
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Существует общественный запрос на перевод самозанятости из категории экспериментальной в стандартную форму занятости, считает партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых.Он принял участие в пресс-конференции "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации", которая прошла в среду в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Эксперты Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России иAkteon Strategy Consulting изучили проблемы самозанятых, а результаты представили на пресс-конференции в исследовании "Повышение эффективности практики законодательного регулирования самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации: позиции региональных лидеров общественного мнения".По словам эксперта, государство уже озаботилось этим вопросом. В частности, на данный момент в стенах Госдумы находится законопроект "О занятости". "Платформенная занятость в нем обозначена, но уже очевидно что этого будет недостаточно и вызывает много вопросов", - сказал Кинякин.Эксперты выразили готовность включиться в работу по корректировке документа. Как отмечалось на пресс-конференции, среди запросов самозанятых, которые требуют законодательного разрешения, - увеличение лимита дохода для самозанятых, расширение списка видов профессиональной деятельности, на которые распространяется специальный налоговый режим, проблемы социального обеспечения.О необходимости создания коммуникационной платформы, где происходило бы согласование интересов бизнесменов, чиновников и жителей заявила на пресс-конференции руководитель Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Ильичева."Создание такой коммуникационной платформы могло бы лечь в основу экосистемы социально-политического взаимодействия при решении экономических проблем. Социальная экосистема будет эволюционировать от совокупности организаций и институтов к модели суперэкосистемы, цель которой будет обслуживание всего общества по отдельному направлению в социально-экономическом развитии, но уже на другом уровне", - пояснила Ильичева.
https://ria.ru/20230131/zanyatost-1848550260.html
https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, россия
Экономика, Общество, Россия
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Существует общественный запрос на перевод самозанятости из категории экспериментальной в стандартную форму занятости, считает партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых.
Он принял участие в пресс-конференции "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации", которая прошла в среду в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Эксперты Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России иAkteon Strategy Consulting изучили проблемы самозанятых, а результаты представили на пресс-конференции в исследовании "Повышение эффективности практики законодательного регулирования самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации: позиции региональных лидеров общественного мнения".
"Основная предпосылка для проведения исследования заключалась в том, что на сегодняшний день институт самозанятости очень активно развивается. Количество самозанятых только за последний год увеличилось более, чем на 50%. По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на конец 2022 года 6,5 миллионов человек были зарегистрированы как самозанятые", - отметил Кинякин.
По словам эксперта, государство уже озаботилось этим вопросом. В частности, на данный момент в стенах Госдумы
находится законопроект "О занятости". "Платформенная занятость в нем обозначена, но уже очевидно что этого будет недостаточно и вызывает много вопросов", - сказал Кинякин.
Эксперты выразили готовность включиться в работу по корректировке документа. Как отмечалось на пресс-конференции, среди запросов самозанятых, которые требуют законодательного разрешения, - увеличение лимита дохода для самозанятых, расширение списка видов профессиональной деятельности, на которые распространяется специальный налоговый режим, проблемы социального обеспечения.
О необходимости создания коммуникационной платформы, где происходило бы согласование интересов бизнесменов, чиновников и жителей заявила на пресс-конференции руководитель Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Ильичева.
"Создание такой коммуникационной платформы могло бы лечь в основу экосистемы социально-политического взаимодействия при решении экономических проблем. Социальная экосистема будет эволюционировать от совокупности организаций и институтов к модели суперэкосистемы, цель которой будет обслуживание всего общества по отдельному направлению в социально-экономическом развитии, но уже на другом уровне", - пояснила Ильичева.