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Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом - РИА Новости, 15.02.2023
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Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом
Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом
партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:22
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Существует общественный запрос на перевод самозанятости из категории экспериментальной в стандартную форму занятости, считает партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых.Он принял участие в пресс-конференции "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации", которая прошла в среду в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Эксперты Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России иAkteon Strategy Consulting изучили проблемы самозанятых, а результаты представили на пресс-конференции в исследовании "Повышение эффективности практики законодательного регулирования самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации: позиции региональных лидеров общественного мнения".По словам эксперта, государство уже озаботилось этим вопросом. В частности, на данный момент в стенах Госдумы находится законопроект "О занятости". "Платформенная занятость в нем обозначена, но уже очевидно что этого будет недостаточно и вызывает много вопросов", - сказал Кинякин.Эксперты выразили готовность включиться в работу по корректировке документа. Как отмечалось на пресс-конференции, среди запросов самозанятых, которые требуют законодательного разрешения, - увеличение лимита дохода для самозанятых, расширение списка видов профессиональной деятельности, на которые распространяется специальный налоговый режим, проблемы социального обеспечения.О необходимости создания коммуникационной платформы, где происходило бы согласование интересов бизнесменов, чиновников и жителей заявила на пресс-конференции руководитель Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Ильичева."Создание такой коммуникационной платформы могло бы лечь в основу экосистемы социально-политического взаимодействия при решении экономических проблем. Социальная экосистема будет эволюционировать от совокупности организаций и институтов к модели суперэкосистемы, цель которой будет обслуживание всего общества по отдельному направлению в социально-экономическом развитии, но уже на другом уровне", - пояснила Ильичева.
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экономика, общество, россия
Экономика, Общество, Россия
17:22 15.02.2023
 

Эксперты: самозанятость перестала быть экспериментом

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПресс-конференция "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации" в пресс-центре ММПЦ "Россия сегодня"
Пресс-конференция Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации в пресс-центре ММПЦ Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Пресс-конференция "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации" в пресс-центре ММПЦ "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Существует общественный запрос на перевод самозанятости из категории экспериментальной в стандартную форму занятости, считает партнер компании Akteon Strategy Consulting Андрей Кинякин, отметивший, что на сегодняшний день в России насчитывается боле 6,5 миллионов самозанятых.
Он принял участие в пресс-конференции "Запрос на законодательное регулирование самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации", которая прошла в среду в пресс-центре Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
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Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России
Эксперты Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России иAkteon Strategy Consulting изучили проблемы самозанятых, а результаты представили на пресс-конференции в исследовании "Повышение эффективности практики законодательного регулирования самозанятости и платформенной занятости в Российской Федерации: позиции региональных лидеров общественного мнения".
"Основная предпосылка для проведения исследования заключалась в том, что на сегодняшний день институт самозанятости очень активно развивается. Количество самозанятых только за последний год увеличилось более, чем на 50%. По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на конец 2022 года 6,5 миллионов человек были зарегистрированы как самозанятые", - отметил Кинякин.
По словам эксперта, государство уже озаботилось этим вопросом. В частности, на данный момент в стенах Госдумы находится законопроект "О занятости". "Платформенная занятость в нем обозначена, но уже очевидно что этого будет недостаточно и вызывает много вопросов", - сказал Кинякин.
Эксперты выразили готовность включиться в работу по корректировке документа. Как отмечалось на пресс-конференции, среди запросов самозанятых, которые требуют законодательного разрешения, - увеличение лимита дохода для самозанятых, расширение списка видов профессиональной деятельности, на которые распространяется специальный налоговый режим, проблемы социального обеспечения.
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Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка
О необходимости создания коммуникационной платформы, где происходило бы согласование интересов бизнесменов, чиновников и жителей заявила на пресс-конференции руководитель Центра государственно-частного партнерства Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Ильичева.
"Создание такой коммуникационной платформы могло бы лечь в основу экосистемы социально-политического взаимодействия при решении экономических проблем. Социальная экосистема будет эволюционировать от совокупности организаций и институтов к модели суперэкосистемы, цель которой будет обслуживание всего общества по отдельному направлению в социально-экономическом развитии, но уже на другом уровне", - пояснила Ильичева.
 
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