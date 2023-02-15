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СМИ назвали причину расставания Саакашвили с украинской девушкой - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ назвали причину расставания Саакашвили с украинской девушкой
СМИ назвали причину расставания Саакашвили с украинской девушкой - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ назвали причину расставания Саакашвили с украинской девушкой
Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько окончательно прекратила отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что все его... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:37
2023-02-15T19:01
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько окончательно прекратила отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что все его имущество записано на мать, сообщает в среду издание "Страна.ua". Осенью 2020 года "Страна.ua" сообщило о романе Ясько с Саакашвили. Они долгое время скрывали свои отношения. Однако спустя год, когда экс-президент вернулся в Грузию, где его арестовали, в соцсетях Саакашвили появилось признание в любви к Ясько. Также было опубликовано соответствующее видео. Таким образом пара сделала свои отношения публичными. "Поначалу Лиза Ясько летала в Тбилиси повидаться с Михо, записывала видеообращения в его поддержку. Но потом заметно поубавила свой пыл. Ясько уже год не проведывала его в тюрьме, она даже не поддерживает связь с Саакашвили... Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник из близкого окружения экс-президента. Теперь, когда Саакашвили находится в тяжёлом состоянии в тюремном заключении, Лиза не вспоминает о нем – "не прилетает, никак не поддерживает с ним связь". В феврале 2023 года судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Сторонники Саакашвили призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика. Ранее президент неоднократно сообщала, что не примет решение о помиловании. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, верховная рада украины
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Верховная Рада Украины
18:37 15.02.2023 (обновлено: 19:01 15.02.2023)
 
СМИ назвали причину расставания Саакашвили с украинской девушкой

Страна.ua: депутат Рады Ясько ушла от Саакашвили, узнав, что он записал имущество на мать

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько окончательно прекратила отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили после того, как узнала, что все его имущество записано на мать, сообщает в среду издание "Страна.ua".
Осенью 2020 года "Страна.ua" сообщило о романе Ясько с Саакашвили. Они долгое время скрывали свои отношения. Однако спустя год, когда экс-президент вернулся в Грузию, где его арестовали, в соцсетях Саакашвили появилось признание в любви к Ясько. Также было опубликовано соответствующее видео. Таким образом пара сделала свои отношения публичными.
Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве
"Поначалу Лиза Ясько летала в Тбилиси повидаться с Михо, записывала видеообращения в его поддержку. Но потом заметно поубавила свой пыл. Ясько уже год не проведывала его в тюрьме, она даже не поддерживает связь с Саакашвили... Отношения пары Ясько и Саакашвили прекратились окончательно, когда она узнала, что вся недвижимость Михо записана на его мать", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник из близкого окружения экс-президента. Теперь, когда Саакашвили находится в тяжёлом состоянии в тюремном заключении, Лиза не вспоминает о нем – "не прилетает, никак не поддерживает с ним связь".
В феврале 2023 года судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе вынес вердикт об отказе отсрочки наказания и освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты. Сторонники Саакашвили призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика. Ранее президент неоднократно сообщала, что не примет решение о помиловании.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Сторонники партии Единое национальное движение (ЕНД) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 00:21
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