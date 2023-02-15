https://ria.ru/20230215/rszo-1852060744.html
Минобороны показало работу российских военнослужащих из расчета РСЗО
Минобороны показало работу российских военнослужащих из расчета РСЗО - РИА Новости, 15.02.2023
Минобороны показало работу российских военнослужащих из расчета РСЗО
Минобороны РФ показало кадры работы российских военнослужащих Западного военного округа из расчета реактивной системы залпового огня "Град", подавивших в ходе... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:12
2023-02-15T05:12
2023-02-15T07:31
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847760706_0:5:1826:1032_1920x0_80_0_0_0bda054cbe4d78afe924f8e2ca7f6017.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры работы российских военнослужащих Западного военного округа из расчета реактивной системы залпового огня "Град", подавивших в ходе спецоперации стрелявшую по ним аналогичную украинскую систему. В распространенном российским военным ведомством видеоролике видно, как боевые машины выезжают на огневые позиции в поле. После этого работают наводчики, а затем боевые машины, стоящие посреди неубранных подсолнухов со свисающими вниз головами, делают по несколько залпов. Далее показано, как приземляются снаряды, а после этого - кадры уезжающих обратно реактивных установок. Как рассказал журналистам командир огневого взвода с позывным "Ива", его расчет стоял на позиции и работал по плановым целям, когда в них начали прилетать вражеские снаряды. Сначала расчет спрятался в укрытии, но затем "Иве" пришла команда на поражение новой цели - того самого "Града", который по ним и стрелял. Расчет быстро занял свои места, навелся, отработал по цели, потом отстрелялся еще раз после необходимых корректировок и поразил стрелявший по ним "Град", рассказал командир. Как рассказали в Минобороны, после нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжаются "Грады" в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. Огонь батареи ЗВО ведут с использованием тактики карусели - одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии. Корректировка огня производится с помощью беспилотников. Командир с позывным "Ива" уточнил, что в двух его расчетах служат практически одни мобилизованные, контрактников там всего трое, включая его самого. "Грады" стреляют по колоннам техники, включая различные бронированные машины, или ведут заградительный огонь на маршрутах отхода или наступления противника. Залпы фугасных и осколочных снарядов бьют и по позициям противника. Как утверждают в Минобороны РФ, одного лишь залпа этой боевой машины зачастую достаточно, чтобы выполнить боевую задачу.
https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847760706_373:0:1826:1090_1920x0_80_0_0_95f81fe9720aac5513001ab7db0440c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
05:12 15.02.2023 (обновлено: 07:31 15.02.2023)
Минобороны показало работу российских военнослужащих из расчета РСЗО
Минобороны показало, как работает расчет РСЗО, подбивший стрелявший по нему "Град" ВСУ
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры работы российских военнослужащих Западного военного округа из расчета реактивной системы залпового огня "Град", подавивших в ходе спецоперации стрелявшую по ним аналогичную украинскую систему.
В распространенном российским военным ведомством видеоролике видно, как боевые машины выезжают на огневые позиции в поле. После этого работают наводчики, а затем боевые машины, стоящие посреди неубранных подсолнухов со свисающими вниз головами, делают по несколько залпов. Далее показано, как приземляются снаряды, а после этого - кадры уезжающих обратно реактивных установок.
Как рассказал журналистам командир огневого взвода с позывным "Ива", его расчет стоял на позиции и работал по плановым целям, когда в них начали прилетать вражеские снаряды.
Сначала расчет спрятался в укрытии, но затем "Иве" пришла команда на поражение новой цели - того самого "Града", который по ним и стрелял. Расчет быстро занял свои места, навелся, отработал по цели, потом отстрелялся еще раз после необходимых корректировок и поразил стрелявший по ним "Град", рассказал командир.
"Мы работаем на боевых машинах РСЗО "Град". Надо все внимательно и тщательно делать, отрабатывать и уезжать. Работаем совершенно по разным целям - по пехоте, по технике противника. Когда отрабатываем - все точно. Постоянно говорят результат. Поражаем цели. … Настроение хорошее. В коллективе хорошая обстановка. Готовы работать. Будем работать до конца", - добавил он.
Как рассказали в Минобороны, после нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжаются "Грады" в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
Огонь батареи ЗВО
ведут с использованием тактики карусели - одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии. Корректировка огня производится с помощью беспилотников.
Командир с позывным "Ива" уточнил, что в двух его расчетах служат практически одни мобилизованные, контрактников там всего трое, включая его самого.
"Грады" стреляют по колоннам техники, включая различные бронированные машины, или ведут заградительный огонь на маршрутах отхода или наступления противника. Залпы фугасных и осколочных снарядов бьют и по позициям противника. Как утверждают в Минобороны РФ, одного лишь залпа этой боевой машины зачастую достаточно, чтобы выполнить боевую задачу.