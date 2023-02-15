https://ria.ru/20230215/rossiya-1852172458.html

"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада

"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада - РИА Новости, 15.02.2023

"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада

Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:33

2023-02-15T14:33

2023-02-15T15:04

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен для издания Responsible Statecraft. "В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — говорится в публикации. Санкции вызывают раздражение по всему миру и воспринимаются как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство США на нет, резюмировал профессор. В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230215/putin-1852087793.html

https://ria.ru/20230214/vizy-1851899123.html

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в мире, сергей лавров, обсе, индия, польша, австрия