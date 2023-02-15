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"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада - РИА Новости, 15.02.2023
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"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада
"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада - РИА Новости, 15.02.2023
"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада
Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:33
2023-02-15T15:04
в мире
сергей лавров
обсе
индия
польша
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен для издания Responsible Statecraft. "В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — говорится в публикации. Санкции вызывают раздражение по всему миру и воспринимаются как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство США на нет, резюмировал профессор. В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230215/putin-1852087793.html
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в мире, сергей лавров, обсе, индия, польша, австрия
В мире, Сергей Лавров, ОБСЕ, Индия, Польша, Австрия
14:33 15.02.2023 (обновлено: 15:04 15.02.2023)
 
"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада

RS: западные политики в отношении России ведут себя как обиженная ливерная колбаса

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля
Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен для издания Responsible Statecraft.

"В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — говорится в публикации.
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Санкции вызывают раздражение по всему миру и воспринимаются как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство США на нет, резюмировал профессор.

В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 12:05
Польша возмутилась выдачей виз для российской делегации в ОБСЕ
 
В миреСергей ЛавровОБСЕИндияПольшаАвстрия
 
 
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