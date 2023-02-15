14:33 15.02.2023 (обновлено: 15:04 15.02.2023)
"Обиженная колбаса". Профессор из США описал антироссийскую политику Запада
RS: западные политики в отношении России ведут себя как обиженная ливерная колбаса
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля
Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные политики, осуждающие присутствие российских представителей в ОБСЕ, ведут себя не как дипломаты, а как "обиженная ливерная колбаса", написал профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен для издания Responsible Statecraft.
"В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — говорится в публикации.
"В последние годы многие дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии. Речь не о том, чтобы соглашаться во всем с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками, иногда врагами", — говорится в публикации.
Санкции вызывают раздражение по всему миру и воспринимаются как очередной признак нравственного высокомерия и наследия западного империализма, память о котором сводит моральное превосходство США на нет, резюмировал профессор.
В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
В конце прошлого года Польша не допустила к участию в заседании глав МИД ОБСЕ 1-2 декабря в Лодзи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая прошла в Варшаве 24-26 ноября.
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