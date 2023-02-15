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ВС России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/rossiya-1852078351.html
ВС России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища
ВС России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 15.02.2023
ВС России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища
Подразделения Вооруженных сил России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:22
2023-02-15T15:46
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости.На момент посещения корреспондентами РИА Новости передовых позиций Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища ситуация на данном участке оставалась стабильной. Командиры подразделений выразили полную уверенность как в надежности фортификационных сооружений, так и в действиях личного состава в случае попытки украинских боевиков предпринять попытку штурма.Кроме того, по словам одного из наблюдателей, ситуацию для украинских боевиков усугубил сброс воды. Из-за этого оголился берег. Также линия укреплена специальными долговременными огневыми точками и пунктами воздушного наблюдения. На данном участке, со слов командиров подразделений, Вооруженные силы России уверено контролируют ситуацию, передает корреспондент РИА Новости.
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Российские позиции на берегу Каховского водохранилища
Кадры РИА Новости с российских позиций на берегу Каховского водохранилища: ситуация стабильная, бойцы уверены в надежности своих укреплений.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
09:22 15.02.2023 (обновлено: 15:46 15.02.2023)
 
ВС России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища

Российские военные уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России уверенно контролируют ситуацию на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости.
На момент посещения корреспондентами РИА Новости передовых позиций Вооруженных сил России на берегу Каховского водохранилища ситуация на данном участке оставалась стабильной. Командиры подразделений выразили полную уверенность как в надежности фортификационных сооружений, так и в действиях личного состава в случае попытки украинских боевиков предпринять попытку штурма.
Кроме того, по словам одного из наблюдателей, ситуацию для украинских боевиков усугубил сброс воды. Из-за этого оголился берег. Также линия укреплена специальными долговременными огневыми точками и пунктами воздушного наблюдения. На данном участке, со слов командиров подразделений, Вооруженные силы России уверено контролируют ситуацию, передает корреспондент РИА Новости.
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