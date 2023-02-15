https://ria.ru/20230215/rosgvardiya-1852185078.html

Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР

Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023

Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР

Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:08

2023-02-15T15:08

2023-02-15T15:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_e1f60c52cca60138d79d87f9da388e2c.jpg

ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт коллегам в ЛНР, сообщил офицер Росгвардии РИА Новости. "Мы передаем опыт коллегам, которые здесь проживают. В основном, мы осуществляем инструкторско-методические мероприятия для местных органов", - рассказал он. Собеседник уточнил, что основная задача сотрудников Росгвардии здесь – "чтобы местное население никто не обижал". "Как органы исполнительной власти в сфере правоохранительной деятельности, мы осуществляем свой функционал. Для местных граждан мы являемся самой первой защитой", - пояснил он.

https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр