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Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/rosgvardiya-1852185078.html
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР
Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:08
2023-02-15T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт коллегам в ЛНР, сообщил офицер Росгвардии РИА Новости. "Мы передаем опыт коллегам, которые здесь проживают. В основном, мы осуществляем инструкторско-методические мероприятия для местных органов", - рассказал он. Собеседник уточнил, что основная задача сотрудников Росгвардии здесь – "чтобы местное население никто не обижал". "Как органы исполнительной власти в сфере правоохранительной деятельности, мы осуществляем свой функционал. Для местных граждан мы являемся самой первой защитой", - пояснил он.
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россия
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:08 15.02.2023 (обновлено: 15:09 15.02.2023)
 
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР

Офицер Росгвардии рассказал, как передает опыт коллегам из ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт коллегам в ЛНР, сообщил офицер Росгвардии РИА Новости.
"Мы передаем опыт коллегам, которые здесь проживают. В основном, мы осуществляем инструкторско-методические мероприятия для местных органов", - рассказал он.
Собеседник уточнил, что основная задача сотрудников Росгвардии здесь – "чтобы местное население никто не обижал".
"Как органы исполнительной власти в сфере правоохранительной деятельности, мы осуществляем свой функционал. Для местных граждан мы являемся самой первой защитой", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Луганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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