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Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2023
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР
Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:08
2023-02-15T15:08
2023-02-15T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии, помимо осуществления своих непосредственных обязанностей, передают опыт коллегам в ЛНР, сообщил офицер Росгвардии РИА Новости. "Мы передаем опыт коллегам, которые здесь проживают. В основном, мы осуществляем инструкторско-методические мероприятия для местных органов", - рассказал он. Собеседник уточнил, что основная задача сотрудников Росгвардии здесь – "чтобы местное население никто не обижал". "Как органы исполнительной власти в сфере правоохранительной деятельности, мы осуществляем свой функционал. Для местных граждан мы являемся самой первой защитой", - пояснил он.
https://ria.ru/20230110/vzryvchatka-1843937311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:08 15.02.2023 (обновлено: 15:09 15.02.2023)
Росгвардейцы рассказали, как передают опыт коллегам в ЛНР
Офицер Росгвардии рассказал, как передает опыт коллегам из ЛНР