https://ria.ru/20230215/rebenok-1852281225.html
В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка
В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.02.2023
В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка
Сотрудники ГИБДД в Саратове оперативно доставили в больницу четырехлетнего мальчика в критическом состоянии, чем помогли спасти ему жизнь, сообщила официальный... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:58
2023-02-15T21:58
2023-02-15T21:59
происшествия
здоровье - общество
саратов
россия
ирина волк
гибдд мвд рф
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723678_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_7fae5e53ab3a8779ebf07c74ab5b3608.jpg
САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Саратове оперативно доставили в больницу четырехлетнего мальчика в критическом состоянии, чем помогли спасти ему жизнь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ночное время к инспекторам, оформлявшим ДТП на одной из улиц города, обратился встревоженный мужчина. Он попросил отвезти в больницу его четырехлетнего сына. Ребенок тяжело дышал и периодически терял сознание. Полицейские приняли решение незамедлительно доставить его вместе с родителями и сестрой в медицинскую организацию на патрульном автомобиле. Через 15 минут находившегося в критическом состоянии мальчика привезли в одну из городских больниц... По словам медработников, проводивших реанимационные мероприятия, жизнь ребенка была спасена во многом благодаря решительным действиям полицейских", - сказала Волк. По ее словам, медики оперативно оказали помощь юному пациенту, и в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет. Как отмечает региональный главк МВД, глава многодетной семьи поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Николая Новикова и Андрея Жандрова за помощь в спасении его сына. "Можно сказать, что у ребенка второй день рождения", - цитирует слова отца мальчика главк. После выписки из больницы полицейские встретились с ребенком и подарили ему игрушечный автомобиль дорожно-патрульной службы. На видео, опубликованном МВД РФ, запечатлено, как родители с двумя детьми садятся на заднее сиденье патрульного автомобиля, и на вопрос полицейского о том, куда ехала семья, мать мальчика ответила: "Да хоть в любую больницу, не знаю, что с ним случилось, не понятно". Отец ребенка попросил полицейских ехать побыстрее, и они с включенной сиреной проследовали по городу к больнице.
https://ria.ru/20230211/dtp-1851384994.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723678_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_617345ee0634f9044664c9886635ff1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, ирина волк, гибдд мвд рф
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Хорошие новости
21:58 15.02.2023 (обновлено: 21:59 15.02.2023)
В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка
Сотрудники ГИБДД в Саратове помогли спасти ребенка, который тяжело дышал и терял сознание
САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД в Саратове оперативно доставили в больницу четырехлетнего мальчика в критическом состоянии, чем помогли спасти ему жизнь, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ночное время к инспекторам, оформлявшим ДТП на одной из улиц города, обратился встревоженный мужчина. Он попросил отвезти в больницу его четырехлетнего сына. Ребенок тяжело дышал и периодически терял сознание. Полицейские приняли решение незамедлительно доставить его вместе с родителями и сестрой в медицинскую организацию на патрульном автомобиле. Через 15 минут находившегося в критическом состоянии мальчика привезли в одну из городских больниц... По словам медработников, проводивших реанимационные мероприятия, жизнь ребенка была спасена во многом благодаря решительным действиям полицейских", - сказала Волк.
По ее словам, медики оперативно оказали помощь юному пациенту, и в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.
Как отмечает региональный главк МВД, глава многодетной семьи поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Николая Новикова и Андрея Жандрова за помощь в спасении его сына. "Можно сказать, что у ребенка второй день рождения", - цитирует слова отца мальчика главк.
После выписки из больницы полицейские встретились с ребенком и подарили ему игрушечный автомобиль дорожно-патрульной службы.
На видео, опубликованном МВД РФ, запечатлено, как родители с двумя детьми садятся на заднее сиденье патрульного автомобиля, и на вопрос полицейского о том, куда ехала семья, мать мальчика ответила: "Да хоть в любую больницу, не знаю, что с ним случилось, не понятно". Отец ребенка попросил полицейских ехать побыстрее, и они с включенной сиреной проследовали по городу к больнице.