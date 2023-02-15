https://ria.ru/20230215/rebenok-1852281225.html

В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка

В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.02.2023

В Саратове сотрудники ГИБДД помогли спасти четырехлетнего ребенка

Сотрудники ГИБДД в Саратове оперативно доставили в больницу четырехлетнего мальчика в критическом состоянии, чем помогли спасти ему жизнь, сообщила официальный... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:58

2023-02-15T21:58

2023-02-15T21:59

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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Саратове оперативно доставили в больницу четырехлетнего мальчика в критическом состоянии, чем помогли спасти ему жизнь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ночное время к инспекторам, оформлявшим ДТП на одной из улиц города, обратился встревоженный мужчина. Он попросил отвезти в больницу его четырехлетнего сына. Ребенок тяжело дышал и периодически терял сознание. Полицейские приняли решение незамедлительно доставить его вместе с родителями и сестрой в медицинскую организацию на патрульном автомобиле. Через 15 минут находившегося в критическом состоянии мальчика привезли в одну из городских больниц... По словам медработников, проводивших реанимационные мероприятия, жизнь ребенка была спасена во многом благодаря решительным действиям полицейских", - сказала Волк. По ее словам, медики оперативно оказали помощь юному пациенту, и в настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет. Как отмечает региональный главк МВД, глава многодетной семьи поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Николая Новикова и Андрея Жандрова за помощь в спасении его сына. "Можно сказать, что у ребенка второй день рождения", - цитирует слова отца мальчика главк. После выписки из больницы полицейские встретились с ребенком и подарили ему игрушечный автомобиль дорожно-патрульной службы. На видео, опубликованном МВД РФ, запечатлено, как родители с двумя детьми садятся на заднее сиденье патрульного автомобиля, и на вопрос полицейского о том, куда ехала семья, мать мальчика ответила: "Да хоть в любую больницу, не знаю, что с ним случилось, не понятно". Отец ребенка попросил полицейских ехать побыстрее, и они с включенной сиреной проследовали по городу к больнице.

https://ria.ru/20230211/dtp-1851384994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, ирина волк, гибдд мвд рф