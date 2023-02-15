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Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов - РИА Новости, 15.02.2023
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Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов
Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов - РИА Новости, 15.02.2023
Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов
ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:49
2023-02-15T21:55
в мире
россия
швеция
дания
владимир путин
алексей миллер
центральное разведывательное управление (цру)
генеральная прокуратура рф
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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались погружаться на глубину, сообщил порталу democracynow.org автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш. По его словам, на норвежском судне находилась "декомпрессионная кабина, которая была доставлена ЦРУ". "ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Подводники… – их уровень погружения - 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там", - указал журналист, отметив, что взрывчатка была установлена на глубине 260 футов. "Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать", - отметил он. Херш рассказал, что норвежское судно было "охотником за подлодками", назвав ложью заявления норвежского правительства о непричастности к операции. "Это такая глупая ложь!" - указал он. "На этом корабле была камера декомпрессии – она была доставлена и установлена там ЦРУ", - добавил журналист. Лауреат Пулитцеровской премии ранее выпустил статью, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/lavrov-1852224595.html
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в мире, россия, швеция, дания, владимир путин, алексей миллер, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Швеция, Дания, Владимир Путин, Алексей Миллер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
21:49 15.02.2023 (обновлено: 21:55 15.02.2023)
 
Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов

Журналист Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию камеру декомпрессии для водолазов

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались погружаться на глубину, сообщил порталу democracynow.org автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, на норвежском судне находилась "декомпрессионная кабина, которая была доставлена ЦРУ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 17:16
Лавров прокомментировал умалчивание Западом расследований Херша
"ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Подводники… – их уровень погружения - 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там", - указал журналист, отметив, что взрывчатка была установлена на глубине 260 футов. "Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать", - отметил он.
Херш рассказал, что норвежское судно было "охотником за подлодками", назвав ложью заявления норвежского правительства о непричастности к операции. "Это такая глупая ложь!" - указал он. "На этом корабле была камера декомпрессии – она была доставлена и установлена там ЦРУ", - добавил журналист.
Лауреат Пулитцеровской премии ранее выпустил статью, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 22:46
США выстрелили себе в ногу, подорвав "Северные потоки", заявил Херш
 
В миреРоссияШвецияДанияВладимир ПутинАлексей МиллерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Генеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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