https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852280434.html

Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов

Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов - РИА Новости, 15.02.2023

Херш рассказал, как ЦРУ доставила в Норвегию оборудование для водолазов

ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:49

2023-02-15T21:49

2023-02-15T21:55

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центральное разведывательное управление (цру)

генеральная прокуратура рф

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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались погружаться на глубину, сообщил порталу democracynow.org автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш. По его словам, на норвежском судне находилась "декомпрессионная кабина, которая была доставлена ЦРУ". "ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Подводники… – их уровень погружения - 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там", - указал журналист, отметив, что взрывчатка была установлена на глубине 260 футов. "Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать", - отметил он. Херш рассказал, что норвежское судно было "охотником за подлодками", назвав ложью заявления норвежского правительства о непричастности к операции. "Это такая глупая ложь!" - указал он. "На этом корабле была камера декомпрессии – она была доставлена и установлена там ЦРУ", - добавил журналист. Лауреат Пулитцеровской премии ранее выпустил статью, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/lavrov-1852224595.html

https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html

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в мире, россия, швеция, дания, владимир путин, алексей миллер, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2