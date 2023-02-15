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Российская ПВО сбила в ДНР американскую противорадарную ракету - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/raketa-1852128181.html
Российская ПВО сбила в ДНР американскую противорадарную ракету
Российская ПВО сбила в ДНР американскую противорадарную ракету - РИА Новости, 15.02.2023
Российская ПВО сбила в ДНР американскую противорадарную ракету
Российские средства ПВО в среду в небе над Макеевкой в ДНР сбили американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:20
2023-02-15T12:20
специальная военная операция на украине
сша
ливия
миг-29
происшествия
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО в среду в небе над Макеевкой в ДНР сбили американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM, передает корреспондент РИА Новости. AGM-88 HARM - противорадиолокационная ракета, принята на вооружение в 1983 году, впервые была применена в 1986 году в ходе военной операции США против Ливии. Образец был создан специально для выведения из строя систем РЛС и ПВО. Маркировкой BSU-59/B обозначены управляемые стабилизаторы. На одной из частей ракеты указана дата - 01/85. Украинские вооруженные силы периодически применяют AGM-88 HARM в попытках поразить радиолокационные станции российских средств ПВО. Носителями ракет в украинских ВВС являются доработанные под ее применение истребители МиГ-29.
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сша, ливия, миг-29, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Ливия, МиГ-29, Происшествия, Россия, Украина
12:20 15.02.2023
 
Российская ПВО сбила в ДНР американскую противорадарную ракету

Российская ПВО сбила в небе над Макеевкой в ДНР американскую противорадарную ракету

© Фото : United States Air ForceЗапуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : United States Air Force
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО в среду в небе над Макеевкой в ДНР сбили американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM, передает корреспондент РИА Новости.
AGM-88 HARM - противорадиолокационная ракета, принята на вооружение в 1983 году, впервые была применена в 1986 году в ходе военной операции США против Ливии.
Образец был создан специально для выведения из строя систем РЛС и ПВО. Маркировкой BSU-59/B обозначены управляемые стабилизаторы. На одной из частей ракеты указана дата - 01/85.
Украинские вооруженные силы периодически применяют AGM-88 HARM в попытках поразить радиолокационные станции российских средств ПВО. Носителями ракет в украинских ВВС являются доработанные под ее применение истребители МиГ-29.
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