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Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных - РИА Новости, 15.02.2023
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Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных - РИА Новости, 15.02.2023
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных
Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:06
2023-02-15T13:06
россия
севастополь
донецкая народная республика
происшествия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ. Двадцатилетнего жителя Севастополя задержали в прошлом году по уголовному делу о подготовке теракта. Позднее суд заключил его в СИЗО. "Выявлены новые факты его преступной деятельности. &lt;…&gt; Житель региона создал радикальное неформальное движение &lt;...&gt;, в телеграм-канале которого публиковал призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих", - говорится в релизе. Кроме того, установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Возбуждены новые уголовные дела – о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Они могут добавить к предыдущему обвинению еще до 15 лет колонии. Возможных сообщников молодого человека устанавливают в ходе следствия.
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россия
севастополь
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россия, севастополь, донецкая народная республика, происшествия, фсб
Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Происшествия, ФСБ
13:06 15.02.2023
 
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных

Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов вел Telegram-канал

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Двадцатилетнего жителя Севастополя задержали в прошлом году по уголовному делу о подготовке теракта. Позднее суд заключил его в СИЗО.
"Выявлены новые факты его преступной деятельности. <…> Житель региона создал радикальное неформальное движение <...>, в телеграм-канале которого публиковал призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих", - говорится в релизе.
Кроме того, установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик.
Возбуждены новые уголовные дела – о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Они могут добавить к предыдущему обвинению еще до 15 лет колонии.
Возможных сообщников молодого человека устанавливают в ходе следствия.
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РоссияСевастопольДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияФСБ
 
 
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