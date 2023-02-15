https://ria.ru/20230215/radikal-1852140961.html

Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных

Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных - РИА Новости, 15.02.2023

Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных

Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:06

2023-02-15T13:06

2023-02-15T13:06

россия

севастополь

донецкая народная республика

происшествия

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ. Двадцатилетнего жителя Севастополя задержали в прошлом году по уголовному делу о подготовке теракта. Позднее суд заключил его в СИЗО. "Выявлены новые факты его преступной деятельности. <…> Житель региона создал радикальное неформальное движение <...>, в телеграм-канале которого публиковал призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих", - говорится в релизе. Кроме того, установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Возбуждены новые уголовные дела – о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Они могут добавить к предыдущему обвинению еще до 15 лет колонии. Возможных сообщников молодого человека устанавливают в ходе следствия.

https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html

россия

севастополь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, донецкая народная республика, происшествия, фсб