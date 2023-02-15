https://ria.ru/20230215/radikal-1852140961.html
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных - РИА Новости, 15.02.2023
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных
Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:06
2023-02-15T13:06
2023-02-15T13:06
россия
севастополь
донецкая народная республика
происшествия
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ. Двадцатилетнего жителя Севастополя задержали в прошлом году по уголовному делу о подготовке теракта. Позднее суд заключил его в СИЗО. "Выявлены новые факты его преступной деятельности. <…> Житель региона создал радикальное неформальное движение <...>, в телеграм-канале которого публиковал призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих", - говорится в релизе. Кроме того, установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Возбуждены новые уголовные дела – о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Они могут добавить к предыдущему обвинению еще до 15 лет колонии. Возможных сообщников молодого человека устанавливают в ходе следствия.
https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html
россия
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, донецкая народная республика, происшествия, фсб
Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Происшествия, ФСБ
Задержанный в Севастополе радикал призывал к убийствам российских военных
Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов вел Telegram-канал
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Задержанный в Севастополе сторонник украинских националистов оказался автором радикального телеграм-канала, где публиковал призывы к убийствам российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Двадцатилетнего жителя Севастополя задержали в прошлом году по уголовному делу о подготовке теракта. Позднее суд заключил его в СИЗО.
"Выявлены новые факты его преступной деятельности. <…> Житель региона создал радикальное неформальное движение <...>, в телеграм-канале которого публиковал призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, уничтожению российских военнослужащих", - говорится в релизе.
Кроме того, установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик
.
Возбуждены новые уголовные дела – о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Они могут добавить к предыдущему обвинению еще до 15 лет колонии.
Возможных сообщников молодого человека устанавливают в ходе следствия.