https://ria.ru/20230215/putin-1852071804.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
2023-02-15T18:21
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
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LIVE: Путин на совещании с членами правительства_15 февраля
LIVE: Путин на совещании с членами правительства_15 февраля
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-02-15T18:21
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PT33M01S
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.