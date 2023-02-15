https://ria.ru/20230215/putin-1852071582.html
Открытие новых медучреждений с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Открытие новых медучреждений с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2023
Открытие новых медучреждений с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых медучреждений. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:16
2023-02-15T17:16
2023-02-15T17:17
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых медучреждений.
россия
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LIVE: Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения
LIVE: Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Открытие новых медучреждений с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых медучреждений.
2023-02-15T17:16
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PT53M12S
17:16 15.02.2023 (обновлено: 17:17 15.02.2023)
Открытие новых медучреждений с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых медучреждений.