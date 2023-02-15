https://ria.ru/20230215/proverka-1852279735.html

Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных

Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных - РИА Новости, 15.02.2023

Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных

Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:42

2023-02-15T21:42

2023-02-15T21:42

происшествия

саратовская область

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849469985_0:293:2731:1830_1920x0_80_0_0_5fd2421ff2d7dfef7707ebf8a520803e.jpg

САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный бак, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. Ранее прокуратура сообщила, что 90 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте для животных благотворительного фонда защиты животных "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, по итогам проверки в отношении директора завели три дела об административных правонарушениях. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель приюта сначала заявила, что мертвых животных временно хранили в мусорных баках, найденные трупы скопились за два месяца, подчеркнув, что основная масса подобранных на улицах города животных была спасена. Но в прокуратуре заявили, что директор приюта не сдавала мертвых собак и кошек в специализированную службу по утилизации биологических отходов, сославшись на отсутствие денег. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филиппенко организованы проверочные мероприятия в деятельности приютов для животных, расположенных на территории области. В рамках проверок с привлечением специалистов управления ветеринарии областного правительства будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также иных правил организации деятельности приютов и норм содержания животных в них", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, саратовская область, саратов