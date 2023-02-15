Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных
Саратовская прокуратура проверит зооприюты из-за сотни мертвых животных в одном из них
Собаки в зооприюте . Архивное фото
САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный бак, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале.
Ранее прокуратура сообщила, что 90 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте для животных благотворительного фонда защиты животных "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, по итогам проверки в отношении директора завели три дела об административных правонарушениях. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель приюта сначала заявила, что мертвых животных временно хранили в мусорных баках, найденные трупы скопились за два месяца, подчеркнув, что основная масса подобранных на улицах города животных была спасена. Но в прокуратуре заявили, что директор приюта не сдавала мертвых собак и кошек в специализированную службу по утилизации биологических отходов, сославшись на отсутствие денег.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филиппенко организованы проверочные мероприятия в деятельности приютов для животных, расположенных на территории области. В рамках проверок с привлечением специалистов управления ветеринарии областного правительства будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также иных правил организации деятельности приютов и норм содержания животных в них", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.