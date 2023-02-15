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Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных - РИА Новости, 15.02.2023
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Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных
Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных - РИА Новости, 15.02.2023
Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных
Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:42
2023-02-15T21:42
происшествия
саратовская область
саратов
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный бак, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале. Ранее прокуратура сообщила, что 90 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте для животных благотворительного фонда защиты животных "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, по итогам проверки в отношении директора завели три дела об административных правонарушениях. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель приюта сначала заявила, что мертвых животных временно хранили в мусорных баках, найденные трупы скопились за два месяца, подчеркнув, что основная масса подобранных на улицах города животных была спасена. Но в прокуратуре заявили, что директор приюта не сдавала мертвых собак и кошек в специализированную службу по утилизации биологических отходов, сославшись на отсутствие денег. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филиппенко организованы проверочные мероприятия в деятельности приютов для животных, расположенных на территории области. В рамках проверок с привлечением специалистов управления ветеринарии областного правительства будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также иных правил организации деятельности приютов и норм содержания животных в них", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230204/zhivotnye-1849795290.html
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происшествия, саратовская область, саратов
Происшествия, Саратовская область, Саратов
21:42 15.02.2023
 
Прокуратура в Саратове проверит все приюты после массовой гибели животных

Саратовская прокуратура проверит зооприюты из-за сотни мертвых животных в одном из них

© РИА Новости / Мария МарикянСобаки в зооприюте
Собаки в зооприюте - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Собаки в зооприюте . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит все приюты для животных в Саратовской области после того, как в частном приюте "Рич" около 100 мертвых собак и кошек выбросили в мусорный бак, сообщило надзорное ведомство региона в своем телеграм-канале.
Ранее прокуратура сообщила, что 90 мертвых кошек и собак нашли в частном приюте для животных благотворительного фонда защиты животных "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове, по итогам проверки в отношении директора завели три дела об административных правонарушениях. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Представитель приюта сначала заявила, что мертвых животных временно хранили в мусорных баках, найденные трупы скопились за два месяца, подчеркнув, что основная масса подобранных на улицах города животных была спасена. Но в прокуратуре заявили, что директор приюта не сдавала мертвых собак и кошек в специализированную службу по утилизации биологических отходов, сославшись на отсутствие денег.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филиппенко организованы проверочные мероприятия в деятельности приютов для животных, расположенных на территории области. В рамках проверок с привлечением специалистов управления ветеринарии областного правительства будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также иных правил организации деятельности приютов и норм содержания животных в них", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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