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В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций - РИА Новости, 15.02.2023
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В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций
В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций - РИА Новости, 15.02.2023
В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций
Инициативы, озвученные лидерами фракций на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, должны сначала быть проработаны в правительстве, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:41
2023-02-15T12:41
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные лидерами фракций на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, должны сначала быть проработаны в правительстве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется, сначала они должны быть рассмотрены и проработаны все-таки в первую очередь в правительстве, потому что в основном такие предложения должны коррелироваться с другими мерами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, войдут ли предложения, поступающие от фракций, в послание президента, которое запланировано на 21 февраля. Он отметил, что в настоящее время реализуется целый ряд мер. "Поэтому здесь все должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств", - добавил Песков.
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, правительство рф
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Правительство РФ
12:41 15.02.2023
 
В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций

Песков заявил о необходимости проработки идей, озвученных Путину лидерами фракций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные лидерами фракций на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, должны сначала быть проработаны в правительстве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, сначала они должны быть рассмотрены и проработаны все-таки в первую очередь в правительстве, потому что в основном такие предложения должны коррелироваться с другими мерами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, войдут ли предложения, поступающие от фракций, в послание президента, которое запланировано на 21 февраля.
Он отметил, что в настоящее время реализуется целый ряд мер.
"Поэтому здесь все должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств", - добавил Песков.
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