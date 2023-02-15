https://ria.ru/20230215/prorabotka-1852132791.html

В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций

В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций - РИА Новости, 15.02.2023

В Кремле призвали проработать идеи, озвученные лидерами фракций

Инициативы, озвученные лидерами фракций на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, должны сначала быть проработаны в правительстве, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:41

2023-02-15T12:41

2023-02-15T12:41

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инициативы, озвученные лидерами фракций на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, должны сначала быть проработаны в правительстве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется, сначала они должны быть рассмотрены и проработаны все-таки в первую очередь в правительстве, потому что в основном такие предложения должны коррелироваться с другими мерами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, войдут ли предложения, поступающие от фракций, в послание президента, которое запланировано на 21 февраля. Он отметил, что в настоящее время реализуется целый ряд мер. "Поэтому здесь все должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230215/sovfed-1852097280.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, правительство рф