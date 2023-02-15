https://ria.ru/20230215/proizvoditel-1852189077.html

КМСП поддержала производителя элеваторного и зерносушильного оборудования

КМСП поддержала производителя элеваторного и зерносушильного оборудования - РИА Новости, 15.02.2023

КМСП поддержала производителя элеваторного и зерносушильного оборудования

Корпорация МСП помогла получить финансирование на развитие производства кировской компании по выпуску элеваторного и зерносушильного оборудования, сообщила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:18

2023-02-15T15:18

2023-02-15T15:18

корпорация мсп

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Корпорация МСП помогла получить финансирование на развитие производства кировской компании по выпуску элеваторного и зерносушильного оборудования, сообщила пресс-служба института развития.Компания "Агропромтехника" получила в одном из российских банков кредит на 80 миллионов рублей в рамках льготной программы стимулирования кредитования, реализуемой КМСП совместно с Банком России.Уточняется, что полученные средства компания направит на приобретение линии по производству боковых стенок силосного зернохранилища. Реализация проекта позволит предприятию нарастить объем выпускаемой продукции на 150%, расширить линейку выпускаемого оборудования и создать новые рабочие места для 22 сотрудников."Развитие производства оборудования – одно из ключевых направлений, по которому мы предоставляем широкий спектр мер поддержки. При помощи действующих финансовых инструментов предприниматели могут получить необходимый объем средств по доступной ставке и в сжатые сроки. Такие меры поддержки мы создаем и совершенствуем при тесной обратной связи с бизнесом. Такой подход позволяет адресно и системно оказывать меры поддержки под актуальные потребности предпринимателей", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, руководитель производства компании "Агропромтехника" Андрей Поляков отметил, что закупка оборудования за счет собственных средств является финансово сложной, поэтому компания смогла реализовать проект "при помощи надежных финансовых партнеров и льготной программы". Глава компании выразил уверенность, что продукция предприятия не уступит зарубежным аналогам по качеству, но будет более доступной по цене.АО "Агропромтехника" специализируется на проектировании и производстве элеваторов, элеваторного оборудования, систем хранения, силосов, зерносушилок, зерносушильных комплексов, топочных блоков и др.Программа стимулирования кредитования реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. При получении кредитов по программе предприниматели могут использовать специальный сервис-помощник на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20230125/proverki-1847140460.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп