https://ria.ru/20230215/printsipy-1852277214.html

Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов

Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов - РИА Новости, 15.02.2023

Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности сохранения рыночных принципов российской экономики, без... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:04

2023-02-15T21:04

2023-02-15T21:04

экономика

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

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МОСКВА, 15 фев- РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности сохранения рыночных принципов российской экономики, без перевода всей сферы на "военные рельсы". "Была большая дискуссия, нужно ли нам переводить экономику на "военные рельсы", нужно ли вводить государственное регулирование цен. И мы коллег аргументированно успокаиваем, что военная промышленность и так уже на "военные рельсы" переведена", - сказал он. По его словам, рыночные принципы российской экономики только помогают в развитии государства. "Наша партия поддерживает тот курс, который вы взяли на построение сильной, независимой России. Реализуем это вместе с правительством, вместе с коллегами в Государственной думе", - добавил он. По его словам, правительство рассмотрело более 70 инициатив партии за год и более 30 уже реализовано.

https://ria.ru/20230213/kprf-1851824465.html

https://ria.ru/20220519/vstrecha-1789489399.html

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экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")