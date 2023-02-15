Рейтинг@Mail.ru
Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/printsipy-1852277214.html
Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов
Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов - РИА Новости, 15.02.2023
Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов
Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности сохранения рыночных принципов российской экономики, без... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:04
2023-02-15T21:04
экономика
россия
владимир путин
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754753744_0:298:3061:2020_1920x0_80_0_0_bcdee7c0a4b53625aee9965d2bf8d57f.jpg
МОСКВА, 15 фев- РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности сохранения рыночных принципов российской экономики, без перевода всей сферы на "военные рельсы". "Была большая дискуссия, нужно ли нам переводить экономику на "военные рельсы", нужно ли вводить государственное регулирование цен. И мы коллег аргументированно успокаиваем, что военная промышленность и так уже на "военные рельсы" переведена", - сказал он. По его словам, рыночные принципы российской экономики только помогают в развитии государства. "Наша партия поддерживает тот курс, который вы взяли на построение сильной, независимой России. Реализуем это вместе с правительством, вместе с коллегами в Государственной думе", - добавил он. По его словам, правительство рассмотрело более 70 инициатив партии за год и более 30 уже реализовано.
https://ria.ru/20230213/kprf-1851824465.html
https://ria.ru/20220519/vstrecha-1789489399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754753744_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_1f091b62ef5724f7801be240838e5d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
21:04 15.02.2023
 
Нечаев на встрече с Путиным отметил важность сохранения рыночных принципов

Лидер "Новых людей" Нечаев на встрече с Путиным отметил важность рыночных принципов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев- РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности сохранения рыночных принципов российской экономики, без перевода всей сферы на "военные рельсы".
"Была большая дискуссия, нужно ли нам переводить экономику на "военные рельсы", нужно ли вводить государственное регулирование цен. И мы коллег аргументированно успокаиваем, что военная промышленность и так уже на "военные рельсы" переведена", - сказал он.
Владимир Путин и Геннадий Зюганов во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 22:46
Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и развитие России
По его словам, рыночные принципы российской экономики только помогают в развитии государства.
"Наша партия поддерживает тот курс, который вы взяли на построение сильной, независимой России. Реализуем это вместе с правительством, вместе с коллегами в Государственной думе", - добавил он.
По его словам, правительство рассмотрело более 70 инициатив партии за год и более 30 уже реализовано.
Владимир Путин и Сергей Миронов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая 2022, 15:00
Миронов рассказал, как прошла встреча с Путиным
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала