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Всемирный день православной молодежи

Всемирный день православной молодежи - РИА Новости, 15.02.2023

Всемирный день православной молодежи

Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит Всемирному православному... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T00:52

2023-02-15T00:52

2023-02-15T00:52

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Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит Всемирному православному молодежному движению "Синдесмос". В переводе с греческого языка сочетание "синдесмос" означает "единство духа в союзе мира". Всемирное братство православной молодежи "Синдесмос" было создано в 1953 году во Франции группой молодых православных богословов, в которую входили Иоанн Мейендорф, Николай Ниссиотис, Георгий Ходр, священник Александр Шмеман и другие.Всемирный день православной молодежи отмечается с 1953 года, когда состоялась первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название "Синдесмос". В конференции приняли участие около 50 участников разного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы и др.Деятельность "Синдесмоса" получила благословение и поддержку всех поместных православных церквей и способствовала расширению современного свидетельства о православии в различных его аспектах. Литургическая жизнь, пастырская работа с молодежью, миссионерская деятельность, богословие, православное свидетельство в экуменическом контексте, диалог с Восточными православными церквами стали основными темами молодежных встреч и фестивалей.С 1989 года "Синдесмос" ежегодно проводит съезды, конференции, паломничества, семинары и совещания.В настоящее время во Всемирное православное движение "Синдесмос" входят православные молодежные организации из Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Греции, Египта, Кипра, Кении, Конго, Нигерии, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Чехии, Эстонии и других стран.Официально международный праздник – День православной молодежи был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав всех поместных православных церквей.С 2002 года праздник получил распространение и в пределах Русской православной церкви (РПЦ), которая уделяет особое внимание жизни православной молодежи.В декабре 1990 года Священный Синод РПЦ принял решение о создании единой молодежной церковной организации и благословил проведение первого съезда православной молодежи. В ходе его работы 25 января 1991 года был принят устав Всецерковного православного молодежного движения (ВПМД). Региональные отделения ВПМД были зарегистрированы в Московской, Санкт-Петербургской, Костромской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Ставропольской, Тульской и других епархиях.С 1991 по 2000 годы ВПМД занималось социальной, благотворительной и просветительской деятельностью, в том числе изданием православной литературы.В августе 2000 года в Москве в целях оптимизации молодежной миссии Юбилейный Архиерейский Собор принял решение об образовании Синодального Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. По сути, произошло статусное и качественное преобразование Всецерковного православного молодежного движения в новую церковную структуру высокого уровня.Кроме того, Архиерейский Собор одобрил принятую Священным Синодом в апреле 2000 года "Концепцию православного молодежного служения Русской Православной Церкви" в качестве основополагающего документа в данной сфере деятельности.В 2018 году было принято решение о возобновлении Всецерковного православного молодежного движения. 25 января состоялся его съезд на тему "Переосмысление и развитие молодежной работы". 28 января 2019 года прошла международная конференция "Перспективы и возможности развития Всецерковного православного молодежного движения".ВПМД насчитывает несколько тысяч человек в более чем 40 региональных отделениях и филиалах в России и за рубежом. В 1991 году начала свою деятельность Федерация православных следопытов (с октября 2000 года – Братство православных следопытов). Это международная детско-юношеская организация РПЦ. Организация использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе, социального служения. Проводятся общероссийские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых и пр.В 2017 году Высшим Церковным Советом миссия среди молодежи была названа самым приоритетным направлением работы Русской православной церкви. С 2014 года в Санкт-Петербурге во Всемирный день православной молодежи проходит молодежный крестный ход. Практически во всех епархиях РПЦ на территории России проходят миссионерские литургии, балы, онлайн- и офлайн-встречи, интеллектуальные и духовные мероприятия, просветительские игры и культурные программы, нацеленные на сплочение молодежи.К празднованию присоединяются и зарубежные епархии РПЦ, в частности, в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Италии, Норвегии, Аргентине и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, франция, белоруссия, русская православная церковь, православие