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В Коломне ликвидировали пожар на территории бывшего завода
В Коломне ликвидировали пожар на территории бывшего завода - РИА Новости, 15.02.2023
В Коломне ликвидировали пожар на территории бывшего завода
Крупный пожар на территории бывшего завода в подмосковной Коломне полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего завода в подмосковной Коломне полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Во вторник вечером в экстренных службах РИА Новости рассказали о пожаре на площади 900 квадратных метров в подмосковной Коломне в административном здании завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы. Данные о пожаре подтвердили в пресс-службе прокуратуры Московской области. В 00.16 среды была объявлена ликвидация открытого горения на 900 "квадратах". "В 16.01 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Ранее МЧС информировало, что пожарный поезд выехал в Коломну на место пожара. Кроме того, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. К тушению пожара привлекались 100 человек и 29 единиц техники.
https://ria.ru/20230214/pozhar-1851945015.html
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Коломне ликвидировали пожар на территории бывшего завода
МЧС: в подмосковной Коломне ликвидировали пожар на территории бывшего завода