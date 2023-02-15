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В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода - РИА Новости, 15.02.2023
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В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода
В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода - РИА Новости, 15.02.2023
В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в подмосковной Коломне, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T00:44
2023-02-15T00:44
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в подмосковной Коломне, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. Во вторник вечером в экстренных службах РИА Новости рассказали о пожаре на площади 900 квадратных метров в подмосковной Коломне в административном здании завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы. Данные о пожаре подтвердили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Ранее МЧС информировало, что пожарный поезд выехал в Коломну на место пожара. Кроме того, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. Пожар был локализован на площади 900 "квадратов". К тушению пожара привлечены 100 человек и 29 единиц техники.
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коломна
московская область (подмосковье)
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:44 15.02.2023
 
В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в Коломне

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в подмосковной Коломне, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
Во вторник вечером в экстренных службах РИА Новости рассказали о пожаре на площади 900 квадратных метров в подмосковной Коломне в административном здании завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы. Данные о пожаре подтвердили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"В 00.16 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС информировало, что пожарный поезд выехал в Коломну на место пожара. Кроме того, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. Пожар был локализован на площади 900 "квадратов".
К тушению пожара привлечены 100 человек и 29 единиц техники.
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ПроисшествияКоломнаМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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