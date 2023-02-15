https://ria.ru/20230215/pozhar-1852051316.html

В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода

В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода - РИА Новости, 15.02.2023

В Коломне ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в подмосковной Коломне, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T00:44

2023-02-15T00:44

2023-02-15T00:44

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории бывшего завода в подмосковной Коломне, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области. Во вторник вечером в экстренных службах РИА Новости рассказали о пожаре на площади 900 квадратных метров в подмосковной Коломне в административном здании завода станкостроителей, где ремонтируют железнодорожные составы. Данные о пожаре подтвердили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Ранее МЧС информировало, что пожарный поезд выехал в Коломну на место пожара. Кроме того, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания. Пожар был локализован на площади 900 "квадратов". К тушению пожара привлечены 100 человек и 29 единиц техники.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коломна, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)