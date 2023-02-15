https://ria.ru/20230215/pozdravlenie-1852070316.html
Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским
Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским - РИА Новости, 15.02.2023
Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамским" и "попыткой неприкрытого давления" поздравление президента США Джо Байдена в адрес... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:26
2023-02-15T08:26
2023-02-15T11:25
в мире
сербия
сша
александр вучич
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамским" и "попыткой неприкрытого давления" поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского лидера Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии.Байден в поздравлении предложил Вучичу, чья страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине."Не только в этом случае, это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов на самом деле неприкрытого давления", — сказала она в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос, не идет ли в этой ситуации речь о давлении на Вучича."В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную — это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим", — пояснила она.Захарова считает, что "на самом деле речь идет о попытке Вашингтона переделать, перекроить, причем переделать не только исходя из того, что Вашингтон считает необходимым сделать для себя внутри Сербии, перекроить с точки зрения границ". Она пояснила, что речь идет о полном отделении Косово и признании публичном Белграда."То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще не понятно, еще раз прочитайте это заявление", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20230214/serbiya-1851950027.html
https://ria.ru/20230212/kosovo-1851523584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сша, александр вучич, джо байден, мария захарова
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Джо Байден, Мария Захарова
08:26 15.02.2023 (обновлено: 11:25 15.02.2023)
Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским
Захарова назвала поздравление Байдена с Днем государственности Сербии попыткой давления
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
"хамским" и "попыткой неприкрытого давления" поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского лидера Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии.
Байден в поздравлении предложил Вучичу, чья страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине.
"Не только в этом случае, это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов на самом деле неприкрытого давления", — сказала она в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос, не идет ли в этой ситуации речь о давлении на Вучича.
"В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США
избрали методику действий несколько иную — это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим", — пояснила она.
Захарова считает, что "на самом деле речь идет о попытке Вашингтона
переделать, перекроить, причем переделать не только исходя из того, что Вашингтон считает необходимым сделать для себя внутри Сербии, перекроить с точки зрения границ". Она пояснила, что речь идет о полном отделении Косово
и признании публичном Белграда
.
"То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще не понятно, еще раз прочитайте это заявление", — добавила Захарова.