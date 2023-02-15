https://ria.ru/20230215/pozdravlenie-1852070316.html

Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским

Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским - РИА Новости, 15.02.2023

Захарова назвала поздравление США с Днем государственности Сербии хамским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамским" и "попыткой неприкрытого давления" поздравление президента США Джо Байдена в адрес... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:26

2023-02-15T08:26

2023-02-15T11:25

в мире

сербия

сша

александр вучич

джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамским" и "попыткой неприкрытого давления" поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского лидера Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии.Байден в поздравлении предложил Вучичу, чья страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине."Не только в этом случае, это то, что прорывается наружу, то, что они даже не то что скрывают, подчеркивают, это один из элементов на самом деле неприкрытого давления", — сказала она в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос, не идет ли в этой ситуации речь о давлении на Вучича."В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную — это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим", — пояснила она.Захарова считает, что "на самом деле речь идет о попытке Вашингтона переделать, перекроить, причем переделать не только исходя из того, что Вашингтон считает необходимым сделать для себя внутри Сербии, перекроить с точки зрения границ". Она пояснила, что речь идет о полном отделении Косово и признании публичном Белграда."То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом. Кому что-то еще не понятно, еще раз прочитайте это заявление", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20230214/serbiya-1851950027.html

https://ria.ru/20230212/kosovo-1851523584.html

сербия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, сша, александр вучич, джо байден, мария захарова