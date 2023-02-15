https://ria.ru/20230215/pomosch-1852083805.html

Чечня направила в Сирию 36 тонн гуманитарной помощи

Чечня направила в Сирию 36 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.02.2023

Чечня направила в Сирию 36 тонн гуманитарной помощи

Чечня направила пострадавшим при землетрясении в Сирии 36 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:01

2023-02-15T10:01

2023-02-15T10:01

россия

сирия

рамзан кадыров

сильное землетрясение в турции и сирии

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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. Чечня направила пострадавшим при землетрясении в Сирии 36 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "В Сирию прибыл гуманитарный груз из Чеченской Республики для пострадавших в результате землетрясения. Его организовал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Потерпевшим было направлено 36 тонн предметов первой необходимости. Это зимняя одежда, предметы гигиены, матрасы, подушки и пледы. Также было закуплено три тонны детского питания, 209 палаток для размещения порядка 1012 человек, 1367 спальных мешков", - написал Кадыров в телеграм-канале. Глава региона также рассказал, что чеченское руководство с фондом и благотворительными организациями "Хайра" и "Даймохк" собрали финансовую помощь для приобретения временного жилья девяти тысячам семей. "В ближайшее время в Сирию будет направлено еще 72 тонны гуманитарной помощи", - пообещал Кадыров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений превысило 35 тысяч. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1414, 2357 человек пострадали.

https://ria.ru/20230214/siriya-1852035554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, рамзан кадыров, сильное землетрясение в турции и сирии