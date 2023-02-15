Чечня направила в Сирию 36 тонн гуманитарной помощи
Глава Чечни Кадыров заявил, что республика направила в Сирию 36 тонн гуманитарной помощи
© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. Чечня направила пострадавшим при землетрясении в Сирии 36 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"В Сирию прибыл гуманитарный груз из Чеченской Республики для пострадавших в результате землетрясения. Его организовал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Потерпевшим было направлено 36 тонн предметов первой необходимости. Это зимняя одежда, предметы гигиены, матрасы, подушки и пледы. Также было закуплено три тонны детского питания, 209 палаток для размещения порядка 1012 человек, 1367 спальных мешков", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава региона также рассказал, что чеченское руководство с фондом и благотворительными организациями "Хайра" и "Даймохк" собрали финансовую помощь для приобретения временного жилья девяти тысячам семей.
"В ближайшее время в Сирию будет направлено еще 72 тонны гуманитарной помощи", - пообещал Кадыров.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений превысило 35 тысяч. По последним данным сирийского минздрава, число жертв землетрясения в стране возросло до 1414, 2357 человек пострадали.