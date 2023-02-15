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СМИ: санкции против России могут затронуть оборудование для полупроводников - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ: санкции против России могут затронуть оборудование для полупроводников
СМИ: санкции против России могут затронуть оборудование для полупроводников - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ: санкции против России могут затронуть оборудование для полупроводников
Новые санкции ЕС против России могут затронуть испытательное оборудование для полупроводников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:51
2023-02-15T19:52
технологии
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России могут затронуть испытательное оборудование для полупроводников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ. США и другие западные страны, как отмечает газета, еще в начале спецоперации на Украине ввели меры, нацеленные на сокращение экспорта полупроводников в Россию. Теперь европейские чиновники изучают определенные технологии или детали, которые снижают эффективность поставок полупроводниковых материалов России. "Среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций - так называемое контрольное оборудование "с программным управлением". Механизм ищет конкретные неисправности в полупроводниковых материалах. В пакете санкций рассматривается еще одна технология: система электронно-лучевого тестирования полупроводников", - говорится в сообщении газеты. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852258049.html
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технологии, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Технологии, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
19:51 15.02.2023 (обновлено: 19:52 15.02.2023)
 
СМИ: санкции против России могут затронуть оборудование для полупроводников

WSJ: cанкции против России могут затронуть испытательное оборудование для полупроводников

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России могут затронуть испытательное оборудование для полупроводников, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.
США и другие западные страны, как отмечает газета, еще в начале спецоперации на Украине ввели меры, нацеленные на сокращение экспорта полупроводников в Россию. Теперь европейские чиновники изучают определенные технологии или детали, которые снижают эффективность поставок полупроводниковых материалов России.
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"Среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций - так называемое контрольное оборудование "с программным управлением". Механизм ищет конкретные неисправности в полупроводниковых материалах. В пакете санкций рассматривается еще одна технология: система электронно-лучевого тестирования полупроводников", - говорится в сообщении газеты.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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