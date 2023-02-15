https://ria.ru/20230215/politika-1852129247.html

Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:25

2023-02-15T12:25

2023-02-15T15:38

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме.Сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России", продолжил Лавров.В то же время "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД. Их цель — продолжать контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире.Для этого используются незаконные методы "угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику", заключил глава российской дипломатии.На минувшей неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будет опубликована обновленная концепция внешней политики России.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в ближайшее время утвердит этот документ.

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, госдума рф