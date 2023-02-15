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Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 15.02.2023
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Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России
Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России
В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:25
2023-02-15T15:38
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме.Сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России", продолжил Лавров.В то же время "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД. Их цель — продолжать контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире.Для этого используются незаконные методы "угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику", заключил глава российской дипломатии.На минувшей неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будет опубликована обновленная концепция внешней политики России.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в ближайшее время утвердит этот документ.
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, госдума рф
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, Госдума РФ
12:25 15.02.2023 (обновлено: 15:38 15.02.2023)
 
Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России

Лавров: новая концепция внешней политики России предполагает лишение Запада монополии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
"Рамки должны впредь определяться не в его (Запада. — Прим. ред.) эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Сейчас России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России", продолжил Лавров.
В то же время "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИД. Их цель — продолжать контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире.
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Для этого используются незаконные методы "угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику", заключил глава российской дипломатии.
На минувшей неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будет опубликована обновленная концепция внешней политики России.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в ближайшее время утвердит этот документ.
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