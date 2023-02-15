https://ria.ru/20230215/pogoda-1852127065.html
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели - РИА Новости, 15.02.2023
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели
Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:18
2023-02-15T12:18
2023-02-15T12:18
общество
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник фон давления еще сохранится довольно низким.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели
Синоптик Позднякова: 19 февраля в Москве барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в понедельник фон давления еще сохранится довольно низким.