Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/pogoda-1852127065.html
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели - РИА Новости, 15.02.2023
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели
Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:18
2023-02-15T12:18
общество
татьяна позднякова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe6f4933295d9b925b4fb01764a8c45f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник фон давления еще сохранится довольно низким.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345444_133:0:2712:1934_1920x0_80_0_0_f0d993b88acf168b5214c21583e8a9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна позднякова, москва
Общество, Татьяна Позднякова, Москва
12:18 15.02.2023
 
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели

Синоптик Позднякова: 19 февраля в Москве барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в понедельник фон давления еще сохранится довольно низким.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 02:11
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
 
ОбществоТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала