https://ria.ru/20230215/pogoda-1852127065.html

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели - РИА Новости, 15.02.2023

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в конце недели

Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:18

2023-02-15T12:18

2023-02-15T12:18

общество

татьяна позднякова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe6f4933295d9b925b4fb01764a8c45f.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очень низкое атмосферное давление ожидается в воскресенье в столице, барометры покажут 726 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник фон давления еще сохранится довольно низким.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна позднякова, москва