Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/pogoda-1852069245.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшой снег и не выше минус 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:07
2023-02-15T08:07
общество
москва
праздник крещения господня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851927225_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_1b6295de5bb65816dec05d706a72d152.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Небольшой снег и не выше минус 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня у нас будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура в столице минус 2 - минус 4, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер северный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, это выше нормы.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851927225_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4935f2be385360c87b6c066bd86e43fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, праздник крещения господня
Общество, Москва, Праздник Крещения Господня
08:07 15.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается небольшой снег и до минус двух градусов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСиница у кормушки
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Синица у кормушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Небольшой снег и не выше минус 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня у нас будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура в столице минус 2 - минус 4, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер северный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
Синоптик добавила, что атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, это выше нормы.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 02:11
Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
 
ОбществоМоскваПраздник Крещения Господня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала