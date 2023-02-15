https://ria.ru/20230215/pogoda-1852069245.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшой снег и не выше минус 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:07

2023-02-15T08:07

2023-02-15T08:07

общество

москва

праздник крещения господня

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Небольшой снег и не выше минус 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня у нас будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура в столице минус 2 - минус 4, по области - от минус 1 до минус 6. Ветер северный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, это выше нормы.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, праздник крещения господня