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Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы - РИА Новости, 15.02.2023
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Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы
Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы - РИА Новости, 15.02.2023
Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы
Почки вербы начали распускаться в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", сообщили в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:10
2023-02-15T18:10
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москва
деревья
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почки вербы начали распускаться в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях столицы начали распускаться почки вербы Покрытые мелким пушком почки специалисты ГПБУ "Мосприрода" заметили в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", - говорится в сообщении. Отмечается, что верба, или ива остролистная, включена в Надзорный список Красной книги Москвы, где отмечены виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении. Уточняется, что верба – раннецветущее ветроопыляемое растение и самый ранний медонос. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко.
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москва, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Деревья
18:10 15.02.2023
 

Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Мария СавченкоПочки вербы
Почки вербы - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Савченко
Почки вербы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почки вербы начали распускаться в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях столицы начали распускаться почки вербы Покрытые мелким пушком почки специалисты ГПБУ "Мосприрода" заметили в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что верба, или ива остролистная, включена в Надзорный список Красной книги Москвы, где отмечены виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении.
Уточняется, что верба – раннецветущее ветроопыляемое растение и самый ранний медонос. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревья
 
 
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