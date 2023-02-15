https://ria.ru/20230215/pochki-1852242480.html

Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы

Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы - РИА Новости, 15.02.2023

Почки вербы начали распускаться на природных территориях Москвы

Почки вербы начали распускаться в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", сообщили в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:10

2023-02-15T18:10

2023-02-15T18:10

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москва

деревья

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почки вербы начали распускаться в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях столицы начали распускаться почки вербы Покрытые мелким пушком почки специалисты ГПБУ "Мосприрода" заметили в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды", - говорится в сообщении. Отмечается, что верба, или ива остролистная, включена в Надзорный список Красной книги Москвы, где отмечены виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении. Уточняется, что верба – раннецветущее ветроопыляемое растение и самый ранний медонос. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко.

https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья