https://ria.ru/20230215/plen-1852095430.html
Украинский военный рассказал, как выжил благодаря тому, что сдался в плен
Украинский военный рассказал, как выжил благодаря тому, что сдался в плен - РИА Новости, 15.02.2023
Украинский военный рассказал, как выжил благодаря тому, что сдался в плен
Украинский военнопленный рассказал, как выжил только благодаря тому, что сдался в плен российским войскам. Видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:42
2023-02-15T10:42
2023-02-15T11:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как выжил только благодаря тому, что сдался в плен российским войскам. Видео предоставило Минобороны РФ. "Я недавно попал в плен под Никольским. Если б я не попал, то я был бы уже на том свете", - сказал украинский военнопленный. Он также рассказал, что в плену его не били, "отношение нормальное". "Если хотите остаться в живых, лучше сдайтесь, иначе будет тот фарш, который я видел по этим окопам, поверьте мне, это очень страшно", - добавил военнопленный. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
10:42 15.02.2023 (обновлено: 11:01 15.02.2023)
Украинский военный рассказал, как выжил благодаря тому, что сдался в плен
Украинский пленный рассказал, как выжил благодаря тому, что сдался российским войскам
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал, как выжил только благодаря тому, что сдался в плен российским войскам. Видео предоставило Минобороны РФ.
"Я недавно попал в плен под Никольским. Если б я не попал, то я был бы уже на том свете", - сказал украинский военнопленный.
Он также рассказал, что в плену его не били, "отношение нормальное".
"Если хотите остаться в живых, лучше сдайтесь, иначе будет тот фарш, который я видел по этим окопам, поверьте мне, это очень страшно", - добавил военнопленный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.