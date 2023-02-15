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В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230215/pitomtsy-1852273945.html
В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн
В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн
В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:32
2023-02-15T20:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались подобной услугой. Такой информацией поделился зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".За данный период к ветеринарам обратились более 35 тысяч жителей региона. Около 20% записывали своих питомцев через интернет."Развитие электронных услуг – один из наших приоритетов. Для нас крайне важно упрощать все процессы, экономя время жителей", – рассказал Георгий Филимонов.Чаще всего животных записывали на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. При этом большинство записей приходилось на кошек, собак и хорьков. Записаться к ветеринару в Подмосковье можно с помощью портала госуслуг. В каждом случае специалисты индивидуально уточняют причину обращения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:32 15.02.2023
 

В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн

© РИА Новости / Александр КондратюкДевушка со своей собакой в ветеринарной клинике
Девушка со своей собакой в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались подобной услугой. Такой информацией поделился зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".
За данный период к ветеринарам обратились более 35 тысяч жителей региона. Около 20% записывали своих питомцев через интернет.
"Развитие электронных услуг – один из наших приоритетов. Для нас крайне важно упрощать все процессы, экономя время жителей", – рассказал Георгий Филимонов.
Чаще всего животных записывали на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. При этом большинство записей приходилось на кошек, собак и хорьков. Записаться к ветеринару в Подмосковье можно с помощью портала госуслуг. В каждом случае специалисты индивидуально уточняют причину обращения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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