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В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн
В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн - РИА Новости, 15.02.2023
В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн
В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:32
2023-02-15T20:32
2023-02-15T20:32
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались подобной услугой. Такой информацией поделился зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".За данный период к ветеринарам обратились более 35 тысяч жителей региона. Около 20% записывали своих питомцев через интернет."Развитие электронных услуг – один из наших приоритетов. Для нас крайне важно упрощать все процессы, экономя время жителей", – рассказал Георгий Филимонов.Чаще всего животных записывали на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. При этом большинство записей приходилось на кошек, собак и хорьков. Записаться к ветеринару в Подмосковье можно с помощью портала госуслуг. В каждом случае специалисты индивидуально уточняют причину обращения.
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