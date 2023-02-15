https://ria.ru/20230215/pitomtsy-1852273945.html

В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн

В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн - РИА Новости, 15.02.2023

В Подмосковье свыше 6,5 тыс человек записали питомцев к ветеринару онлайн

В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:32

2023-02-15T20:32

2023-02-15T20:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В августе 2022 года в Подмосковье появилась возможность записывать питомцев к ветеринару онлайн. С этого момента свыше 6,5 тысячи человек воспользовались подобной услугой. Такой информацией поделился зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сообщил телеканал "360".За данный период к ветеринарам обратились более 35 тысяч жителей региона. Около 20% записывали своих питомцев через интернет."Развитие электронных услуг – один из наших приоритетов. Для нас крайне важно упрощать все процессы, экономя время жителей", – рассказал Георгий Филимонов.Чаще всего животных записывали на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию. При этом большинство записей приходилось на кошек, собак и хорьков. Записаться к ветеринару в Подмосковье можно с помощью портала госуслуг. В каждом случае специалисты индивидуально уточняют причину обращения.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)