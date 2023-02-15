https://ria.ru/20230215/pereselentsy-1852240901.html
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на границе с Украиной. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
общество
россия
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на границе с Украиной. На совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов, Путин поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, как организовано медобслуживание людей, которые вынуждены покинуть места своего постоянного проживания "в связи с известными событиями на границе с Украиной". Гладков сообщил, что гордится тем отношением белгородцев к людям, которые оказываются в сложной ситуации, они "отрабатывают не за зарплату", а с пониманием сложной ситуации. "Я присоединяюсь к вашим словам благодарности всем нашим людям, которые так относятся к нашим гражданам, требующим особого внимания к ним и поддержки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230128/kuban-1848106160.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
Президент Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам