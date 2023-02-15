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Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам - РИА Новости, 15.02.2023
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на границе с Украиной. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:04
2023-02-15T18:04
общество
россия
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на границе с Украиной. На совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов, Путин поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, как организовано медобслуживание людей, которые вынуждены покинуть места своего постоянного проживания "в связи с известными событиями на границе с Украиной". Гладков сообщил, что гордится тем отношением белгородцев к людям, которые оказываются в сложной ситуации, они "отрабатывают не за зарплату", а с пониманием сложной ситуации. "Я присоединяюсь к вашим словам благодарности всем нашим людям, которые так относятся к нашим гражданам, требующим особого внимания к ним и поддержки", - сказал Путин.
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общество, россия, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:04 15.02.2023
 
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам

Президент Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам в связи с событиями на границе с Украиной.
На совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов, Путин поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, как организовано медобслуживание людей, которые вынуждены покинуть места своего постоянного проживания "в связи с известными событиями на границе с Украиной".
Гладков сообщил, что гордится тем отношением белгородцев к людям, которые оказываются в сложной ситуации, они "отрабатывают не за зарплату", а с пониманием сложной ситуации.
"Я присоединяюсь к вашим словам благодарности всем нашим людям, которые так относятся к нашим гражданам, требующим особого внимания к ним и поддержки", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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