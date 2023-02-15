https://ria.ru/20230215/patsient-1852239061.html

Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в Рязани

Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в Рязани - РИА Новости, 15.02.2023

Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в Рязани

В готовящемся к запуску новом лечебном корпусе Рязанского онкологического диспансера приступили к оказанию услуг, не требующих круглосуточной госпитализации, -... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:00

2023-02-15T18:00

2023-02-15T18:00

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. В готовящемся к запуску новом лечебном корпусе Рязанского онкологического диспансера приступили к оказанию услуг, не требующих круглосуточной госпитализации, - первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе, сообщил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства региона, подготовка к запуску нового лечебного корпуса онкологического диспансера в Рязани проходит поэтапно и находится в завершающей стадии. В настоящее время ожидается поставка оборудования еще по 31 контракту. Одновременно ведется приём выполненных подрядчиком работ и оформление документов, связанных с лицензированием учреждения на проведение медицинской деятельности. Продолжается подготовка корпуса к стационарному оказанию медпомощи пациентам. Однако "уже сейчас онкоцентр готов оказывать услуги, не требующие круглосуточной госпитализации", в частности, по лучевой терапии. "Скоро запустим важнейший для региона объект – новый лечебный корпус онкодиспансера. 12 отделений, 250 коек. Возможности центра существенно больше, чем было в регионе раньше в этой сфере. Новейшее оборудование, самые современные методы лечения там должны появиться. Соответственно служба этого профиля должна выйти на принципиально новый уровень. И самое главное – пациенты здесь, в Рязани, смогут получить весь комплекс услуг. Это очень важно", - цитирует слова Малкова его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что стройка завершена, приобретенное оборудование настроено. Остается вопрос установки некоторого оборудования и комплектующих, которые еще не поставлены в регион из-за санкций и нарушения логистических цепочек. "Нельзя ждать, пока какие-то отдельные элементы придут, их установят... Люди нуждаются в помощи уже сейчас. Поэтому готовое к эксплуатации оборудование должно начинать работать. Новейший линейный ускоритель уже в рабочем состоянии, его надо начинать использовать для лечения больных. Сегодня приняли первого пациента. На этом оборудовании он прошел сеанс лучевой терапии", - отметил Малков.

https://ria.ru/20230215/muzeynyemarshrutyryazan-1851773350.html

https://ria.ru/20230214/pomosch-1851920700.html

рязань

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рязань, павел малков