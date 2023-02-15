https://ria.ru/20230215/partnerstvo-1852103614.html

AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами

AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами - РИА Новости, 15.02.2023

AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:28

2023-02-15T11:28

2023-02-15T12:14

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, проведя реновацию объектов, сообщает компания."Четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность", - говорится в сообщении.Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тысячи номеров."Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", - прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.По словам первого заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Евгения Макарова, сотрудничество с АVA Group "безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха".

https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, роза хутор, сочи, новости - туризм