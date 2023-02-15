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AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами - РИА Новости, 15.02.2023
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AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами
AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами - РИА Новости, 15.02.2023
AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами
Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:28
2023-02-15T12:14
новости компаний - экономика
роза хутор
сочи
новости - туризм
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, проведя реновацию объектов, сообщает компания."Четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность", - говорится в сообщении.Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тысячи номеров."Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", - прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.По словам первого заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Евгения Макарова, сотрудничество с АVA Group "безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха".
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новости компаний - экономика, роза хутор, сочи, новости - туризм
Новости компаний - Экономика, Роза Хутор, Сочи, Новости - Туризм
11:28 15.02.2023 (обновлено: 12:14 15.02.2023)
 

AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами

© Фото : Пресс-служба AVA GroupAVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами
AVA Group и Роза Хутор стали партнерами по управлению гостиницами - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Пресс-служба AVA Group
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, проведя реновацию объектов, сообщает компания.
"Четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность", - говорится в сообщении.
Поселок Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
08:00Туризм
Удивительные легенды Сочи. Что посмотреть на курорте зимой
Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тысячи номеров.
"Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", - прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.
По словам первого заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Евгения Макарова, сотрудничество с АVA Group "безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха".
 
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