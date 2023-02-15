https://ria.ru/20230215/partnerstvo-1852103614.html
AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами
AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами - РИА Новости, 15.02.2023
AVA Group и "Роза Хутор" стали партнерами по управлению гостиницами
Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:28
2023-02-15T11:28
2023-02-15T12:14
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, проведя реновацию объектов, сообщает компания."Четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность", - говорится в сообщении.Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тысячи номеров."Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", - прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.По словам первого заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Евгения Макарова, сотрудничество с АVA Group "безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха".
https://ria.ru/20230215/sochi-1851677025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, роза хутор, сочи, новости - туризм
Новости компаний - Экономика, Роза Хутор, Сочи, Новости - Туризм
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group возьмет в управление на сочинском курорте "Роза Хутор" два корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, проведя реновацию объектов, сообщает компания.
"Четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в "Роза Долине" и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне перейдут под управление отельного оператора Lee Prime (входит в состав AVA Group). Новая управляющая компания планирует изменить концепцию обоих проектов, повысив стандарт обслуживания и "звездность", - говорится в сообщении.
Общий номерной фонд курорта "Роза Хутор" остается прежним и составит почти 3 тысячи номеров.
"Итогом реновации станет повышение стандарта и качества номерного фонда курорта при сохранении его количества", - прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.
По словам первого заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор
" Евгения Макарова, сотрудничество с АVA Group "безусловно внесет разнообразие в отельный фонд курорта и позволит предложить нашим гостям еще больше интересных форматов размещения и отдыха".