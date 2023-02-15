https://ria.ru/20230215/otravlenie-1852105620.html

СК проверит информацию о массовом отравлении в Ростове-на-Дону

СК проверит информацию о массовом отравлении в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 15.02.2023

СК проверит информацию о массовом отравлении в Ростове-на-Дону

Следователи организовали проверку информации о массовом отравлении жителей Ростова-на-Дону едой из наборов питания одной из компаний, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:17

2023-02-15T11:17

россия

ростовская область

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о массовом отравлении жителей Ростова-на-Дону едой из наборов питания одной из компаний, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "В ряде СМИ опубликована информация о массовом отравлении жителей города едой из наборов питания, приобретенных в одной из компаний, и госпитализации в медицинское учреждение. По указанию руководителя следственного управления СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка", - сказал он. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, в свою очередь, сообщило о проверке производителя кулинарной продукции "GOOD FOOD". "В связи с регистрацией группового случая заболевания острым гастроэнтеритом среди лиц (более 50 человек), употреблявших кулинарную продукцию торговой марки "GOOD FOOD"… в отношении ИП Кухарева А. В. проводится санитарно-эпидемиологическое расследование", - отмечает ведомство. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное делопроизводство по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), составлен протокол о временном запрете деятельности.

https://ria.ru/20230201/povar-1848915999.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия