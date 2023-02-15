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В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 15.02.2023
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В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 15.02.2023
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:00
2023-02-15T22:00
происшествия
жкх
иваново
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. "В 21.10 поступило сообщение о том, что вследствие порыва на тепловом трубопроводе в районе улицы Минская, дом 3 произошло отключение абонентов от теплоснабжения в городе Иваново. Под отключение теплоснабжения попали 31 многоквартирный жилой дом (двух-, пяти- и девятиэтажные) с населением 1401 человек, из них 217 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Также без тепла остались средние школы №14, №15 и детсад №142, они на данный момент не работают. Уточняется, что место порыва обнаружено. Работы будут проводиться силами ООО "РесурсЭнерго". Планируемое время их завершения и восстановление теплоснабжения - к 2.00 четверга.
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происшествия, жкх, иваново
Происшествия, ЖКХ, Иваново
22:00 15.02.2023
 
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

ГУМЧС: в Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону.
"В 21.10 поступило сообщение о том, что вследствие порыва на тепловом трубопроводе в районе улицы Минская, дом 3 произошло отключение абонентов от теплоснабжения в городе Иваново. Под отключение теплоснабжения попали 31 многоквартирный жилой дом (двух-, пяти- и девятиэтажные) с населением 1401 человек, из них 217 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Также без тепла остались средние школы №14, №15 и детсад №142, они на данный момент не работают.
Уточняется, что место порыва обнаружено. Работы будут проводиться силами ООО "РесурсЭнерго".
Планируемое время их завершения и восстановление теплоснабжения - к 2.00 четверга.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 11:30
В Смоленске без отопления осталась 31 тысяча человек
 
ПроисшествияЖКХИваново
 
 
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