https://ria.ru/20230215/otoplenie-1852281755.html
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 15.02.2023
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:00
2023-02-15T22:00
2023-02-15T22:00
происшествия
жкх
иваново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. "В 21.10 поступило сообщение о том, что вследствие порыва на тепловом трубопроводе в районе улицы Минская, дом 3 произошло отключение абонентов от теплоснабжения в городе Иваново. Под отключение теплоснабжения попали 31 многоквартирный жилой дом (двух-, пяти- и девятиэтажные) с населением 1401 человек, из них 217 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Также без тепла остались средние школы №14, №15 и детсад №142, они на данный момент не работают. Уточняется, что место порыва обнаружено. Работы будут проводиться силами ООО "РесурсЭнерго". Планируемое время их завершения и восстановление теплоснабжения - к 2.00 четверга.
https://ria.ru/20230205/otoplenie-1849832047.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, иваново
Происшествия, ЖКХ, Иваново
В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
ГУМЧС: в Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии
РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости.
Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило
ГУМЧС по региону.
"В 21.10 поступило сообщение о том, что вследствие порыва на тепловом трубопроводе в районе улицы Минская, дом 3 произошло отключение абонентов от теплоснабжения в городе Иваново. Под отключение теплоснабжения попали 31 многоквартирный жилой дом (двух-, пяти- и девятиэтажные) с населением 1401 человек, из них 217 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Также без тепла остались средние школы №14, №15 и детсад №142, они на данный момент не работают.
Уточняется, что место порыва обнаружено. Работы будут проводиться силами ООО "РесурсЭнерго".
Планируемое время их завершения и восстановление теплоснабжения - к 2.00 четверга.