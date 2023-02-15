https://ria.ru/20230215/otoplenie-1852281755.html

В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 15.02.2023

В Иваново более 30 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:00

2023-02-15T22:00

2023-02-15T22:00

происшествия

жкх

иваново

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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Авария на трубопроводе в Иваново привела к отключению отопления в 31 многоквартирном доме с населением 1,4 тысячи человек, сообщило ГУМЧС по региону. "В 21.10 поступило сообщение о том, что вследствие порыва на тепловом трубопроводе в районе улицы Минская, дом 3 произошло отключение абонентов от теплоснабжения в городе Иваново. Под отключение теплоснабжения попали 31 многоквартирный жилой дом (двух-, пяти- и девятиэтажные) с населением 1401 человек, из них 217 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Также без тепла остались средние школы №14, №15 и детсад №142, они на данный момент не работают. Уточняется, что место порыва обнаружено. Работы будут проводиться силами ООО "РесурсЭнерго". Планируемое время их завершения и восстановление теплоснабжения - к 2.00 четверга.

https://ria.ru/20230205/otoplenie-1849832047.html

иваново

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происшествия, жкх, иваново