https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852222938.html

Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова

Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова - РИА Новости, 15.02.2023

Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:10

2023-02-15T17:10

2023-02-15T17:10

политика

россия

вячеслав володин

сергей лавров

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Спасибо Вам, Сергей Викторович. У нас, на самом деле, действительно, особые отношения сложились. И сегодня разговор открытый, откровенный. И мы с Вами смогли обсудить самые разные темы внешней политики, не обходя острых углов", - сообщил Володин. Также он отметил, что одобрение депутатами деятельности МИД будет являться хорошей поддержкой.

https://ria.ru/20230215/lavrov-1852186156.html

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политика, россия, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)