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Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова - РИА Новости, 15.02.2023
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:10
2023-02-15T17:10
2023-02-15T17:10
политика
россия
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Спасибо Вам, Сергей Викторович. У нас, на самом деле, действительно, особые отношения сложились. И сегодня разговор открытый, откровенный. И мы с Вами смогли обсудить самые разные темы внешней политики, не обходя острых углов", - сообщил Володин. Также он отметил, что одобрение депутатами деятельности МИД будет являться хорошей поддержкой.
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политика, россия, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова
Спикер Володин на пленарном заседании отметил особые отношения Госдумы и Лаврова