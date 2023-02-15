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Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова - РИА Новости, 15.02.2023
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Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова - РИА Новости, 15.02.2023
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:10
2023-02-15T17:10
политика
россия
вячеслав володин
сергей лавров
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Спасибо Вам, Сергей Викторович. У нас, на самом деле, действительно, особые отношения сложились. И сегодня разговор открытый, откровенный. И мы с Вами смогли обсудить самые разные темы внешней политики, не обходя острых углов", - сообщил Володин. Также он отметил, что одобрение депутатами деятельности МИД будет являться хорошей поддержкой.
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политика, россия, вячеслав володин, сергей лавров, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:10 15.02.2023
 
Володин отметил особые отношения Госдумы и Лаврова

Спикер Володин на пленарном заседании отметил особые отношения Госдумы и Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду отметил особые отношения парламентариев и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Спасибо Вам, Сергей Викторович. У нас, на самом деле, действительно, особые отношения сложились. И сегодня разговор открытый, откровенный. И мы с Вами смогли обсудить самые разные темы внешней политики, не обходя острых углов", - сообщил Володин.
Также он отметил, что одобрение депутатами деятельности МИД будет являться хорошей поддержкой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 15:11
Лавров назвал развитые страны доразвивавшимися
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинСергей ЛавровГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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