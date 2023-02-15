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Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 15.02.2023
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Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий
Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 15.02.2023
Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий
Госдума в среду приняла закон, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:25
2023-02-15T15:25
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла закон, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий. Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий. Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения может быть ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор. Законом также расширяется перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе предлагается включить в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
15:25 15.02.2023
 
Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

ГД приняла закон о регламентации прав осужденных на свидания и письма во время спецусловий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла закон, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий.
Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий.
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Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения может быть ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор.
Законом также расширяется перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе предлагается включить в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.
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