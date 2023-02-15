https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html

Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий - РИА Новости, 15.02.2023

Госдума приняла закон о регламентации прав осужденных во время спецусловий

Госдума в среду приняла закон, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:25

2023-02-15T15:25

2023-02-15T15:25

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла закон, которым предлагается регламентировать порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий, в том числе прав на свидания, получение посылок, а также расширение перечня оснований для введения таких условий. Так, регламентируется порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий. Во время действия режима особых условий на территории исправительного учреждения может быть ограничена деятельность некоторых служб, а также изменён распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор. Законом также расширяется перечень оснований для введения режима особых условий, в том числе предлагается включить в перечень захват заложников. Такой режим также может быть введен при массовых беспорядках или групповом неповиновении осужденных, при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах исправительного учреждения.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия