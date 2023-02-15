https://ria.ru/20230215/opros-1852206045.html

Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране

Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране - РИА Новости, 15.02.2023

Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране

Лишь 28% процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США, что стало самым низким показателем за десятилетие, следует из данных опроса... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:16

2023-02-15T16:16

2023-02-15T16:16

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лишь 28% процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США, что стало самым низким показателем за десятилетие, следует из данных опроса социологического института Gallup. При этом 63% граждан США недовольны масштабами иммиграции, большинство из них хотят сокращения числа прибывающих мигрантов, и только 8% из недовольных считают, что уровень иммиграции должен расти. Отмечается, что наименее удовлетворенными уровнем иммиграции граждане США были в 2007 и 2008 годах, когда показатели достигали 23% и 24% соответственно. Самые высокие показатели были отмечены в 2017 и 2018 годах, когда цифры достигали 40-41%. В исследовании также уточняется, что среди политических партий США наиболее негативно данный вопрос воспринимается республиканцами. В то же время, анализируя показатели по возрастным группам, удалось выяснить, что наиболее недовольны уровнем иммиграции пожилые американцы, тогда как представители молодого поколения относятся к данному вопросу более равнодушно. Опрос проводился по телефону со 2 по 22 января 2023 года со случайной выборкой из 1011 взрослых американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851862699.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, колумбия