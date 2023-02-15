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Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране - РИА Новости, 15.02.2023
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Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране
Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране - РИА Новости, 15.02.2023
Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране
Лишь 28% процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США, что стало самым низким показателем за десятилетие, следует из данных опроса... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:16
2023-02-15T16:16
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лишь 28% процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США, что стало самым низким показателем за десятилетие, следует из данных опроса социологического института Gallup. При этом 63% граждан США недовольны масштабами иммиграции, большинство из них хотят сокращения числа прибывающих мигрантов, и только 8% из недовольных считают, что уровень иммиграции должен расти. Отмечается, что наименее удовлетворенными уровнем иммиграции граждане США были в 2007 и 2008 годах, когда показатели достигали 23% и 24% соответственно. Самые высокие показатели были отмечены в 2017 и 2018 годах, когда цифры достигали 40-41%. В исследовании также уточняется, что среди политических партий США наиболее негативно данный вопрос воспринимается республиканцами. В то же время, анализируя показатели по возрастным группам, удалось выяснить, что наиболее недовольны уровнем иммиграции пожилые американцы, тогда как представители молодого поколения относятся к данному вопросу более равнодушно. Опрос проводился по телефону со 2 по 22 января 2023 года со случайной выборкой из 1011 взрослых американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
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в мире, сша, колумбия
В мире, США, Колумбия
16:16 15.02.2023
 
Опрос: лишь 28 процентов американцев довольны уровнем иммиграции в стране

Gallup: лишь 28 процентов процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лишь 28% процентов американцев удовлетворены уровнем иммиграции в США, что стало самым низким показателем за десятилетие, следует из данных опроса социологического института Gallup.
"Удовлетворенность американцев уровнем иммиграции в США снизилась на шесть процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, с 34% в январе 2022 года до 28% на сегодняшний день. Это самый низкий показатель за десятилетие", - говорится в сообщении на сайте института.
При этом 63% граждан США недовольны масштабами иммиграции, большинство из них хотят сокращения числа прибывающих мигрантов, и только 8% из недовольных считают, что уровень иммиграции должен расти.
Отмечается, что наименее удовлетворенными уровнем иммиграции граждане США были в 2007 и 2008 годах, когда показатели достигали 23% и 24% соответственно. Самые высокие показатели были отмечены в 2017 и 2018 годах, когда цифры достигали 40-41%.
В исследовании также уточняется, что среди политических партий США наиболее негативно данный вопрос воспринимается республиканцами. В то же время, анализируя показатели по возрастным группам, удалось выяснить, что наиболее недовольны уровнем иммиграции пожилые американцы, тогда как представители молодого поколения относятся к данному вопросу более равнодушно.
Опрос проводился по телефону со 2 по 22 января 2023 года со случайной выборкой из 1011 взрослых американцев, достигших возраста 18 лет и представлявших все 50 штатов, а также округ Колумбия. Статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.
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