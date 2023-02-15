https://ria.ru/20230215/okruzhenie-1852262860.html

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле - РИА Новости, 15.02.2023

Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Город Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения, заявил журналистам основатель... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:18

2023-02-15T19:18

2023-02-15T21:09

в мире

артемовск

донецкая народная республика

киев

евгений пригожин

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Город Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения, заявил журналистам основатель Группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор", - поделился мнением Пригожин. Ранее Пригожин заявил журналистам, что операция российских сил в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. По оценке основателя "Вагнера", город удерживают 40-50 тысяч украинских "штыков". В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, денис пушилин