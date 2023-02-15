Рейтинг@Mail.ru
Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/okruzhenie-1852262860.html
Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле
Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле - РИА Новости, 15.02.2023
Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле
Город Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения, заявил журналистам основатель... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:18
2023-02-15T21:09
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
евгений пригожин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849834341_0:112:2730:1648_1920x0_80_0_0_d79476e81c87801f40ffd620c8e2fe2a.jpg
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Город Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения, заявил журналистам основатель Группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор", - поделился мнением Пригожин. Ранее Пригожин заявил журналистам, что операция российских сил в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. По оценке основателя "Вагнера", город удерживают 40-50 тысяч украинских "штыков". В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849834341_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_a6b4491317703f072af844bac548f492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, денис пушилин
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Евгений Пригожин, Денис Пушилин
19:18 15.02.2023 (обновлено: 21:09 15.02.2023)
 
Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

© AP Photo / LIBKOSДым над Артемовском
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Дым над Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Город Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения, заявил журналистам основатель Группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти "Леопарды", сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор", - поделился мнением Пригожин.
Ранее Пригожин заявил журналистам, что операция российских сил в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города.
По оценке основателя "Вагнера", город удерживают 40-50 тысяч украинских "штыков".
В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что российские силы закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 10:21Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
 
В миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевЕвгений ПригожинДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала