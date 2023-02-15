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Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 15.02.2023
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Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты
Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 15.02.2023
Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты
Швейцария вслед за Евросоюзом с 20.00 по московскому времени в среду введет ограничение цен на российские нефтепродукты, говорится в опубликованном заявлении на РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:50
2023-02-15T18:50
экономика
цены на нефть
россия
швейцария
украина
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом с 20.00 по московскому времени в среду введет ограничение цен на российские нефтепродукты, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны."15 февраля 2023 года Федеральный совет скорректировал санкции, которые действуют против России, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, присоединившись, таким образом, к последним положениям, принятым Европейским союзом (ЕС). Меры вступают в силу 15 февраля 2023 года в 18 часов (20.00 мск- ред.)", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в том случае, если цена за баррель не превышает 45 долларов. Для бензина, дизельного топлива и нефти максимальная цена установлена на уровне 100 долларов за баррель."Эти положения направлены на смягчение негативных последствий для энергоснабжения третьих стран и сдерживание роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, при одновременном снижении доходов России от продажи нефти", - добавляет минэкономики страны.Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
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экономика, цены на нефть, россия, швейцария, украина, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Швейцария, Украина, Евросоюз
18:50 15.02.2023
 
Швейцария введет ограничение цен на российские нефтепродукты

Минэкономики Швейцарии введет ограничение цен на российские нефтепродукты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом с 20.00 по московскому времени в среду введет ограничение цен на российские нефтепродукты, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"15 февраля 2023 года Федеральный совет скорректировал санкции, которые действуют против России, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, присоединившись, таким образом, к последним положениям, принятым Европейским союзом (ЕС). Меры вступают в силу 15 февраля 2023 года в 18 часов (20.00 мск- ред.)", - сказано в документе.
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Ведомство уточняет, что торговля, посредничество и транспортировка мазута из России разрешены только в том случае, если цена за баррель не превышает 45 долларов. Для бензина, дизельного топлива и нефти максимальная цена установлена на уровне 100 долларов за баррель.
"Эти положения направлены на смягчение негативных последствий для энергоснабжения третьих стран и сдерживание роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, при одновременном снижении доходов России от продажи нефти", - добавляет минэкономики страны.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России из-за конфликта на Украине.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияШвейцарияУкраинаЕвросоюз
 
 
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