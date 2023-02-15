https://ria.ru/20230215/obvineniya-1852288081.html

США отвергли обвинения в подрыве "Северных потоков"

США отвергли обвинения в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.02.2023

США отвергли обвинения в подрыве "Северных потоков"

США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:31

2023-02-15T23:31

2023-02-15T23:43

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в прошлогодней диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из России в Германию и другие страны Европы."Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется", - сказал Прайс на брифинге."Эти взрывы не произошли на территории США. Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах", - добавил он, отвечая на вопрос о роли США в расследовании.Прайс отказался комментировать инициативу России провести 22 февраля обсуждение подрыва "Северных потоков" на площадке Совета Безопасности ООН.Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852087905.html

https://ria.ru/20230215/khersh-1852273678.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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