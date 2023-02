https://ria.ru/20230215/obvinenie-1852199182.html

Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков"

Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.02.2023

Херш обвинил власти США в замалчивании истории о подрыве "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш раскритиковал ведущие американские СМИ, проигнорировавшие его расследование о взрывах на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:51

2023-02-15T15:51

2023-02-15T18:16

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

дмитрий песков

северный поток

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_129:239:2661:1663_1920x0_80_0_0_e5f905232df4eeb1df1e805ff6b5adfa.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш раскритиковал ведущие американские СМИ, проигнорировавшие его расследование о взрывах на "Северных потоках".Херш пожаловался, что и ранее сталкивался с отказом СМИ печатать его материалы, а также с критикой и оскорблениями со стороны властей. Он отметил, что уже давно пишет статьи на основании сведений от неназванных источников, к чему медиа обычно демонстрируют "закономерное отношение". Журналист вспомнил, что материал о преступлениях американских военных во Вьетнаме отказывались публиковать журналы Life и Look, а напечатали ее в 1969 году лишь пять изданий в течение пяти недель. Однако на протяжении его карьеры другие его материалы все же появлялись в ведущих СМИ, в отличие от нынешнего."К сожалению, ничего не изменилось. Гляньте на как будто обычное пренебрежительное отношение высокопоставленного представителя Госдепа, когда настойчивый журналист задал ему несколько вопросов о трубопроводах", — добавил он.В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных российских газопроводах в Европу произошли взрывы. Владимир Путин назвал это "очевидным терактом", власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" — компания Nord Stream AG — сообщила о беспрецедентном ущербе для инфраструктуры и отметила, что сроки ремонта оценить невозможно.В феврале Херш опубликовал статью о своем расследовании ЧП. В его публикации говорится, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.Доводы Херша не получили широкого освещения в западной прессе. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как The New York Times и The Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и британские медиа, например Financial Times и The Guardian.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удивлен отсутствием внимания к материалам Херша. По его словам, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая должна провоцировать ускорение международного расследования.

https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html

https://ria.ru/20230215/potoki-1852146324.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках"