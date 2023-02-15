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В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек

В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.02.2023

В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек

Число пострадавших в ДНР при обстрелах во вторник возросло до восьми, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:49

2023-02-15T09:49

2023-02-15T09:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

макеевка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число пострадавших в ДНР при обстрелах во вторник возросло до восьми, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве уточнили, что 14 февраля в Макеевке (поселок Ханженково) в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранение подросток 2009 года рождения и женщина 1974 года рождения, в населенном пункте Красная Поляна пострадала женщина 1945 года рождения. "Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 14 февраля 2023 года составляет восемь человек (в том числе два подростка 2008 и 2009 годов рождения)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее штаб территориальной обороны в сводке за минувшие сутки сообщил о пяти пострадавших.

донецкая народная республика

макеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины