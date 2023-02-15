Рейтинг@Mail.ru
В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/obstrely-1852082406.html
В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек
В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 15.02.2023
В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек
Число пострадавших в ДНР при обстрелах во вторник возросло до восьми, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:49
2023-02-15T09:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
макеевка
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число пострадавших в ДНР при обстрелах во вторник возросло до восьми, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В представительстве уточнили, что 14 февраля в Макеевке (поселок Ханженково) в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранение подросток 2009 года рождения и женщина 1974 года рождения, в населенном пункте Красная Поляна пострадала женщина 1945 года рождения. "Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 14 февраля 2023 года составляет восемь человек (в том числе два подростка 2008 и 2009 годов рождения)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее штаб территориальной обороны в сводке за минувшие сутки сообщил о пяти пострадавших.
донецкая народная республика
макеевка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:49 15.02.2023
 
В ДНР число пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до восьми человек

Представительство ДНР сообщило об увеличении числа пострадавших от обстрелов ВСУ до восьми

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число пострадавших в ДНР при обстрелах во вторник возросло до восьми, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В представительстве уточнили, что 14 февраля в Макеевке (поселок Ханженково) в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранение подросток 2009 года рождения и женщина 1974 года рождения, в населенном пункте Красная Поляна пострадала женщина 1945 года рождения.
"Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) за 14 февраля 2023 года составляет восемь человек (в том числе два подростка 2008 и 2009 годов рождения)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее штаб территориальной обороны в сводке за минувшие сутки сообщил о пяти пострадавших.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала