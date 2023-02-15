https://ria.ru/20230215/obstrel-1852208498.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:25

2023-02-15T16:25

2023-02-15T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852154821.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато