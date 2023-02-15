https://ria.ru/20230215/novosibirsk-1852085851.html
В Новосибирске признали аварийным дом, где взорвался газ
В Новосибирске признали аварийным дом, где взорвался газ - РИА Новости, 15.02.2023
В Новосибирске признали аварийным дом, где взорвался газ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о признании аварийным частично обрушившегося после взрыва газа пятиэтажного дома, теперь его можно... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:10
2023-02-15T10:10
2023-02-15T10:10
происшествия
жилье
новосибирск
омская область
анатолий локоть
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о признании аварийным частично обрушившегося после взрыва газа пятиэтажного дома, теперь его можно включить в госпрограмму по расселению, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации. Утром 9 февраля на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Погибли 14 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. "Анатолий Евгеньевич (Локоть) подписал постановление", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что дом по улице Линейная, 39 восстанавливать не будут. Жильцов временно расселят в маневренный фонд, а дом оперативно включат в программу расселения аварийного жилфонда, после чего людям дадут новые квартиры. Для включения дома в эту программу его было необходимо официально признать аварийным. По последним данным мэрии, в пострадавшем доме были зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, а реально проживал 161 человек, в том числе на условиях аренды. В настоящее время люди поселились у родственников, в муниципальной гостинице "Северная", пансионатах "Лунный камень" и "Обские зори", а также в жилых помещениях городского маневренного фонда.
https://realty.ria.ru/20230214/novosibirsk-1851857260.html
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РИА Новости
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происшествия, жилье, новосибирск, омская область, анатолий локоть, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Жилье, Новосибирск, Омская область, Анатолий Локоть, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
В Новосибирске признали аварийным дом, где взорвался газ
Мэр Новосибирска Локоть признал частично обрушившийся после взрыва газа дом аварийным
НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о признании аварийным частично обрушившегося после взрыва газа пятиэтажного дома, теперь его можно включить в госпрограмму по расселению, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.
Утром 9 февраля на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Погибли 14 человек. СК
по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области
, производивших обслуживание газовых плит в доме.
"Анатолий Евгеньевич (Локоть) подписал постановление", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что дом по улице Линейная, 39 восстанавливать не будут. Жильцов временно расселят в маневренный фонд, а дом оперативно включат в программу расселения аварийного жилфонда, после чего людям дадут новые квартиры. Для включения дома в эту программу его было необходимо официально признать аварийным.
По последним данным мэрии, в пострадавшем доме были зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, а реально проживал 161 человек, в том числе на условиях аренды. В настоящее время люди поселились у родственников, в муниципальной гостинице "Северная", пансионатах "Лунный камень" и "Обские зори", а также в жилых помещениях городского маневренного фонда.