https://ria.ru/20230215/navodneniya-1852095312.html
Число жертв наводнений в Новой Зеландии выросло до четырех человек
Число жертв наводнений в Новой Зеландии выросло до четырех человек - РИА Новости, 15.02.2023
Число жертв наводнений в Новой Зеландии выросло до четырех человек
Число жертв наводнений и оползней в Новой Зеландии возросло в среду до четырех после того, как тело ребенка было найдено в поселке Эскдейл в районе Хокс-Бей на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:41
2023-02-15T10:41
2023-02-15T10:41
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Новой Зеландии возросло в среду до четырех после того, как тело ребенка было найдено в поселке Эскдейл в районе Хокс-Бей на Северном острове, сообщило радио RNZ. Наводнения возникли из-за циклона "Габриэль", вызвав в Новой Зеландии проливные дожди. Наибольший ущерб был нанесен району Хокс-Бей. Правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайную ситуацию для оказания помощи пострадавшим в шести районах страны, в том числе в крупнейшем городе Окленд. Вечером в среду в районе Окленда и на большей части Северного острова произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 по данным службы GeoNet. Сообщений об ущербе и пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20221129/opolzen-1835032830.html
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в мире, новая зеландия, окленд
В мире, Новая Зеландия, Окленд
Число жертв наводнений в Новой Зеландии выросло до четырех человек
Число жертв наводнений и оползней в Новой Зеландии выросло до четырех человек