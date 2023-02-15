https://ria.ru/20230215/nato-1852206189.html
Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей
Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей - РИА Новости, 15.02.2023
Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей
Швеция и 17 стран НАТО подписали на саммите глав минобороны альянса в Брюсселе письмо о намерениях совместно использовать спутниковые сети для улучшения ведения РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:16
2023-02-15T16:16
2023-02-15T16:50
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Швеция и 17 стран НАТО подписали на саммите глав минобороны альянса в Брюсселе письмо о намерениях совместно использовать спутниковые сети для улучшения ведения разведки из космоса, сообщило в среду министерство обороны Британии."После сегодняшней встречи НАТО 18 европейских стран, включая Великобританию, подписали письмо о намерениях разработать основу для улучшения ведения наблюдения из космоса посредством многонационального сотрудничества и совместного использования национальных возможностей, базирующихся в космосе", - говорится в заявлении минобороны.Документ был подписан Британией, Бельгией, Болгарией, Канадой, Францией, Германией, Грецией, Венгрией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Испанией, Турцией и Швецией.
https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, великобритания
В мире, НАТО, Великобритания
16:16 15.02.2023 (обновлено: 16:50 15.02.2023)
Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей
Минобороны Британии: страны НАТО договорились о совместном использовании спутниковых сетей