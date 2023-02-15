https://ria.ru/20230215/nato-1852206189.html

Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей

Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей - РИА Новости, 15.02.2023

Страны НАТО подписали документ о совместном использовании спутниковых сетей

Швеция и 17 стран НАТО подписали на саммите глав минобороны альянса в Брюсселе письмо о намерениях совместно использовать спутниковые сети для улучшения ведения РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:16

2023-02-15T16:16

2023-02-15T16:50

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Швеция и 17 стран НАТО подписали на саммите глав минобороны альянса в Брюсселе письмо о намерениях совместно использовать спутниковые сети для улучшения ведения разведки из космоса, сообщило в среду министерство обороны Британии."После сегодняшней встречи НАТО 18 европейских стран, включая Великобританию, подписали письмо о намерениях разработать основу для улучшения ведения наблюдения из космоса посредством многонационального сотрудничества и совместного использования национальных возможностей, базирующихся в космосе", - говорится в заявлении минобороны.Документ был подписан Британией, Бельгией, Болгарией, Канадой, Францией, Германией, Грецией, Венгрией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Испанией, Турцией и Швецией.

https://ria.ru/20230215/nato-1852213517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, великобритания